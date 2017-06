Laso: «El Valencia ha ganado justamente»

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, confesó que no sabe qué puede suponer haber perdido la final de la Liga Endesa para su ciclo en el Real Madrid, pero cree que estas etapas no deben estar marcadas por victorias o derrotas puntuales.

"No creo en esas cosas, en que los ciclos cambien por victorias o derrotas, sería muy resultadista. Juego para ganar y estoy muy jodido por perder, no sé lo que pasará mañana por la mañana, sólo que saldrá el sol", apuntó.

El técnico vitoriano quiso empezar su comparecencia con una felicitación al Valencia Basket "porque es su primera liga y creo que ha sido su momento, en el deporte conseguir estos logros es muy difíciles y ha hecho un gran camino para lograr este título". "El Valencia es campeón porque lo ha hecho muy bien. Nosotros no hemos sabido hacerlo pero valoro mucho el trabajo del equipo durante la temporada", añadió.

"En una temporada tan larga si te dicen que vas a jugar la final de la Copa, la Final Four y la de la Liga, lo firmas. Hay muchos que no juegan esto, que aspiran a jugarlo", subrayó Laso, que dijo estar "muy orgulloso" de sus jugadores.

Laso dijo que la puesta en escena del rival volvió "a ser muy buena, en el segundo cuarto han tenido muchísimo acierto y el dominio del rebote les ha dado mucha confianza y han abierto una gran brecha". "Hemos intentando cambiar el choque cambiando defensas y lo hemos conseguido pero nos ha faltado un punto de acierto para darle la vuelta pero creo que el Valencia ha ganado justamente. Es su momento y que lo disfruten", señaló Laso, que dijo que no es su peor momento como entrenador.

Llull: «Hay que seguir confiando en Laso»

Sergio Llull, base del Real Madrid, dijo que, en su opinión y pese a haber perdido la final de la Liga Endesa contra el Valencia Basket, se debe mantener la confianza en Pablo Laso.

"Siempre he dicho que desde que llegó Pablo se están haciendo las cosas muy bien. Hubo otro año que sólo ganamos la Copa y no nos volvimos locos. Es un varapalo pero eso es deporte y no se puede ganar siempre. Hay que seguir confiando en el talento de Pablo y en el de todo el equipo", destacó el menorquín.

Llull dijo que arrancaron el partido con ganas "pero hemos cometido errores que nos han penalizado mucho". Aun así destacó que en la segunda parte su equipo volvió a "mostrar carácter, aunque al final no ha podido ser". "Pero creo que ha sido un buen año, no sólo valoramos los títulos, también el camino", resaltó Llull, que negó haberse sentido solo. "Nunca me siento solo. Somos un equipo, ganamos todos y perdemos todos", señaló el menorquín, que felicitó al Valencia por un título "que es el premio a un gran trabajo de toda la temporada, han llegado mejor que nosotros y ahora toca descansar y volver el año que viene con más fuerza".