El Barcelona Lassa encomienda su futuro a Nacho Rodríguez

El FC Barcelona ha nombrado al exjugador malagueño Nacho Rodríguez nuevo director de gestión de la sección de baloncesto azulgrana. Rodríguez, que jugó en el Barça durante seis temporadas, trabajará codo con codo con su excompañero Rodrigo de la Fuente, actual director deportivo del primer equipo.

En su primera intervención, Rodríguez ha dicho estar "muy ilusionado" por regresar a Barcelona, "mi segunda casa, donde viví mis mejores años deportivos y personales, porque aquí conocí a mi mujer", ha observado.

Acompañado de Joan Bladé, directivo responsable del baloncesto, y de Albert Soler, director de deportes profesionales, Nacho Rodríguez ha asegurado estar "preparado" para asumir el reto de revitalizar el baloncesto azulgrana. "Desde que me retiré en 2008, supe que quería dedicarme a la gestión deportiva. Por eso estudié INEF y luego hice un Master (de Gestión Deportiva) de dos años en Alicante. Además, he sido director general para el Deporte de la Junta de Andalucía, durante tres años, y secretario general para el Deporte de la Junta durante otros cuatro", ha destacado Nacho Rodríguez.

Autonomía

El exbase malagueño sustituye a Joan Carles Raventós, hasta ahora director de gestión de las secciones profesionales del club y que deja el baloncesto para ocuparse únicamente del balonmano, hockey patines y fútbol sala. Al respecto, Albert Soler ha apuntado que el club ha querido dar "cierta autonomía a la sección de baloncesto" reforzando su estructura con un director de gestión específico que estará "al mismo nivel que el director deportivo". Es decir, que Rodríguez y De la Fuente tomarán, en teoría, las decisiones de forma mancomunada, algo que para el nuevo director de gestión no será un problema. "Con Rodrigo hemos sido seis años compañeros y nos llevamos muy bien. Sabéis que los dos éramos muy profesionales en la pista y ahora seremos igual de profesionales en los despachos", ha indicado.

Rodríguez ha insistido en que encabezará un proyecto que no será personal "sino de club" y ha dicho sentirse "responsabilizado" por asumir este nuevo cargo, porque sabe perfectamente lo que significa el Barça. "Me conocéis y nunca voy a poner excusas. Sé lo que es ponerse esta camiseta. Aquí me enseñaron la presión y que había que ganar", ha apostillado.

Manolo Flores, asesor técnico

A su presentación ha acudido el capitán del Barcelona Lassa, Juan Carlos Navarro, y Roberto Dueñas, amigo y excompañero en el vestuario azulgrana. También estaba presente el exjugador y exentrenador del Barça Manolo Flores, que pasa de llevar asuntos de logística relacionados con los grupos de animación del Palau Blaugrana a ser "asesor técnico de la sección, a la que aportará todos sus conocimientos y experiencia ", según ha informado Soler.

Aunque Bladé ha apuntado en su intervención que "los (malos) resultados, exigían respuestas", Soler ha desvinculado la discreta trayectoria deportiva del primer equipo con esta nueva remodelación de la sección. "El modelo sigue siendo el mismo. Queremos una sección de baloncesto que gane los máximos títulos posibles con el máximo de jugadores formados en la casa, pero eso no se hace de la noche a la mañana", ha analizado.

Junto a Nacho Rodríguez (director de gestión), Rodrigo de la Fuente (director deportivo), Manolo Flores (asesor técnico) y Pere Capdevila (secretario técnico de formación), el club incorporará en breve una director de ojeadores. Según Rodríguez, el perfil de este responsable de 'scouting' ha de ser "el de una persona que conozca el mercado, desde cadetes hasta la NBA, y también los salarios que se dedique al cien por cien y que lo conozcan cuando levante el teléfono, que sepan con quién están hablando y que representa al Barcelona".