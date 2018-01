Julián Martínez Alman, nuevo técnico del Campus Promete ESCUELA de TECNIFICACIÓN RB Es la apuesta del club para alcanzar la permanencia en la máxima categoría LA RIOJA Martes, 30 enero 2018, 11:27

El Club Deportivo Promete ha nombrado a Julián Martínez Alman nuevo entrenador del Campus Promete LF1, primer equipo del club, a cuya dinámica de trabajo se incorporará desde hoy mismo.

Con esta medida el club pretende un "último intento en la fase final regular de la Liga Día para cambiar la dinámica de resultados negativos que le han llevado a ocupar la penúltima plaza de la clasificación, una de las dos que conllevarían el descenso".

En la trayectoria como técnico de Julián Martínez Alman (Sevilla, 1970) destacan los títulos de liga y copa belga con el Belfius Namur Capitale (2012/14) que le hicieron merecer el título de Eurobasket women’s Head Coach of the year in Belgium. Esta temporada ha conseguido brillantes resultados con el Umea Udominante, liderando actualmente la liga sueca, y con una brillante actuación tanto en la liga del Este como en Eurocup, en la que llegó a 2ª ronda con un notorio balance de 4 victorias y 4 derrotas.

"A esta trayectoria emergente en la alta competición europea como primer entrenador hay que añadir una dilatada experiencia como 2º entrenador al más alto nivel, como las 3 temporadas que pasó en la selección letona femenina (2008/11), o su título de liga y 4º puesto en Euroliga femenina como entrenador asistente del Fenerbahce turco (2011/12)", ha explicado el club en una ota.

Alman también cuenta con amplia experiencia en el baloncesto de base y en la formación de entrenadores, "lo que también le hace idóneo para integrarse en un club cuya identidad es el desarrollo del talento de las jugadoras y técnicos.