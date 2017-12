EUROLIGA Jornada negra para el Real Madrid y el Barcelona en la Euroliga La exhibición de Doncic no evita una nueva derrota blanca y los azulgrana, muy lejos del Fenerbahce turco EFE Viernes, 15 diciembre 2017, 23:13

madrid/Barcelona. La nueva exhibición de Luka Doncic y la gran actuación de Jaycee Carroll en la pista del Olympiacos no evitaron la sexta derrota en los últimos siete partidos de Euroliga del Real Madrid, que cayó en la prórroga (92-83) de un intenso choque y se aleja un poco más de los puestos de cabeza.

El esloveno, que batió su récord anotador en la competición continental con 33 puntos a los que sumó seis rebotes, cuatro asistencias y una valoración de 36, y Carroll, con 24 puntos, permitieron a un intermitente equipo blanco soñar con la victoria pero fueron insuficientes para culminar la remontada. Llegaron a forzar la prórroga, pero el Madrid se quedó sin pívots por faltas y Printezis, con cinco puntos seguidos, encarriló la novena victoria del Olympiacos, que le mantiene en cabeza de la tabla empatado con el CSKA.

HOYACB Liga Endesa PARTIDO HORA Baskonia-RETAbet Bilbao 19 00 Delteco GBC-MoraBanc Andorra 19 00 Liga DIA PARTIDO HORA Quesos El Pastor-MOvistar Estudiantes 17 00 Perfumerías Avenida-IDK Gipuzkoa 18 00 Nissan Al Qazeres-Lacturale Araski 18 00 LEB Oro PARTIDO HORA Sammic-Iberostar Palma 18 00 Liga Femenina 2 HORA PARTIDO Picken Claret-Olimpico 64 17 00 Distrito Olímpico-Valencia 19 00 Ciudad Adelantados-Magectias 19 00 Real Canoe-Campus Promete 19 30 Vega Lagunera-Ynsadiet Leganés 20 00 Primera Femenina (PV) PARTIDO HORA Gernika-Express Hondarribia 18 00 Araski-Tabirako Baqué 18 00 La Salle Zurekin-Lagunak Lakita 18 15 DOMINGO ACB Liga Endesa PARTIDO HORA Real Betis EPlus-Monbus Obradoiro 12 30 Tecnyconta Zaragoza-Unicaja 12 30 Real Madrid-UCAM Murcia 12 30 Herbalife G Canaria-San Pablo Burgos 13 00 Montakit Fuenlabrada-Divina Joventut 18 00 Movistar Estudiantes-Valencia 18 30 Barcelona Lassa-Iberostar Tenerife 19 00 Liga DIA PARTIDO HORA Mann Filter-Pajariel Bembibre 12 15 Cadi La Seu-Star Center Uni Ferrol 13 30 Campus Promete-Gernika (P Deportes) 18.00 Snnatt's Sant Adria-Spar Citylift Girona 19 30 Leb Oro PARTIDO HORA Clavijo-Levitec Huesca (P Deportes) 12 00 Leyma Coruña-Barcelona Lassa 12 00 Prat-Melilla 12 00 Sáenz Horeca Araberri- Candelas Breogán 18 00 Actel ForçaLleida-Cáceres 18 00 Unión Financiera Oviedo-ICL Manresa 18 30 Ourense Termal-Trapa Palencia 19 00 Carramimbre Valladolid-TAU Castellò 19 00 Olympiacos (18+16+22+16+20) Spanoulis (7), Roberts (4), Papanikolaou (14), Printezis (21) y Milutinov (12) -cinco titular- McClean (12), Wiltjer (2), Thompson (5), y Strelnieks (15), Mantzaris (-). Real Madrid (8+22+17+25+11) Doncic (33), Campazzo (-), Taylor (2), Thompkins (6) y Tavarez (8) -quinteto titular-, Fernández (3), Causeur (-), Reyes (4), Maciulis (-), Randle (3), Radoncic (-) y Carroll (24). Árbitros Sada Pukl (SLO), Ilija Belosevic (SRB) y Emin Mogulkoc (TUR). Eliminaron por faltas a los madridistas Thompkins (min 33), Tavarez (min 39) y Reyes (min 44). Barcelona Lassa (28+10+13+17) Heurtel (5), Hanga (15), Sanders (6), Moerman (10), Seraphin (12) -equipo inicial-, Oriola (5), Claver (-), Pressey (12), Koponen (2), Tomic (1), Ribas (-) y Navarro (-). Fenerbahce (22+17+25+19) Wanamaker (16), Nunnally (14), Datome (7), Duverioglu (1), Vesely (13) -equipo inicial-, Sloukas (17), Melli (7), Thompson (4) y Guduric (4). Árbitros Lottermoser (Alemania), Koromilas (Grecia) y Nedovic (Eslovenia). Señalaron falta técnica a Sito Alonso (min. 32). Sin eliminados.

Por otro lado, el Barcelona no tuvo ninguna opción (68-83) ante el campeón de Europa, el Fenerbahce, y sumó su séptima derrota en once jornadas de Euroliga. El Fenerbahce mostró su mejor versión tras el descanso, en el que fue muy superior a los locales, y tuvo en Sloukas, Wanamaker y Vesely una tripleta que anotó 46 de los 83 puntos de su equipo.

Los azulgranas no tuvieron continuidad y no supieron sufrir cuando el partido se le puso en contra tras el descanso. Kevin Seraphin no tuvo un recambio de garantías en la rotación.

Tomic, Oriola y Claver solo sumaron seis puntos y todo quedó a expensas de su acierto desde la línea de tres puntos, muy pobre a partir del segundo cuarto.

Después de un buen inicio, un parcial de 1-10 en el inicio del segundo cuarto dio al Fenerbahce el control del marcador, que con el pasar de los minutos se fue equilibrando.

Con Nunnally y Vesely inspirados en ataque, el conjunto turco acabó el tercer cuarto con una cómoda ventaja (51-64). A partir de ahí, el Fenerbahce paró en seco cualquier intento de reacción de los azulgrana.