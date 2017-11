LIGA DIA Gidden da esperanzas al Promete Laura Herrera, Paula Estebas y Sofía da Silva intentan defender a una jugadora de Bembibre. :: josé devesa Las riojanas necesitan estrenarse ante un rival que tampoco conoce el triunfo para reafirmarse de cara al tramo más duro de la competición La jamaicana ya está en Logroño y podría debutar hoy en el trascendental duelo de colistas (18.00 horas) ante Estudiantes V. S. LOGROÑO. Sábado, 11 noviembre 2017, 23:46

El Campus Promete necesitaba reaccionar tras un inicio de liga desesperanzador, con seis derrotas consecutivas y problemas en muchas facetas del juego. Apostó por el retorno de Adrijana Knezevic y la serbia, en solo dos partidos, se ha convertido en un referente del equipo. Pero no ha resultado suficiente y la entidad dirigida por Luis Cacho ha tirado la casa por la ventana para contratar a una de las jugadoras que más han brillado en las últimas temporadas en España: Vanessa Gidden.

La jamaicana está llamada a reforzar el poderío físico de las riojanas. Con su 1,92 metros, su veteranía (32 años), su buena colocación y entrega, el club pretende mejorar en rebote, en intensidad defensiva y en anotación. Lo que queda por saber y por lo que el club está peleando es por que la jugadora pueda vestirse hoy de corto. Ayer, la Federación Española de Baloncesto no había recibido el tránsfer, aunque desde el entorno de la jugadora se asegura que se ha enviado, por lo que hasta hoy no se sabrá si cuenta con la licencia federativa y puede debutar. Si no lo hace será una pena porque la ayuda de una pívot que ha promediado entre 11 y 15 puntos por partido en sus tres campañas en España (Girona, Perfumerías Avenida y Araski, donde sólo militó medio curso) puede resultar clave para las riojanas.

Así que el técnico Jorge Elorduy tendrá que esperar un poco y afrontar el choque de esta tarde con la plantilla habitual, aunque Leslie Knight, uno de los pilares del juego interior de las riojanas, está entre algodones, con problemas en un tobillo. Será duda hasta hoy mismo para un partido que puede marcar el destino del Promete. En el Palacio se ven las caras dos equipos que aún no han ganado en las seis jornadas disputadas. Un duelo de colistas del que sólo uno podrá salir con la moral reforzada.

El Movistar Estudiantes, un recién ascendido, está sufriendo con el cambio de categoría. La dirección del juego recae en Alejandra Quirante y los puntos son cosa de las exteriores Celia Menéndez e Irene San Román y de la pívot Mariana González. Además, la plantilla madrileña cuenta con el refuerzo de Nina Bogicevic, que ya debutó y llega dispuesta a ayudar en la anotación.

Ganar será clave por el factor anímico y también por el deportivo porque en el horizonte, tras el parón de dos semanas, se presenta un calendario complicadísimo: Girona, Ferrol, Araski, Gernika, Gipuzkoa y Avenida.