Baloncesto Galarreta se marcha al Iraurgi El alero riojano ficha por el equipo de Azpeitia tras no recibir oferta alguna de renovación del Clavijo LUISMI CÁMARA Logroño Martes, 22 agosto 2017, 16:25

Ya avisó de que no tardaría mucho en dar a conocer su futuro y, apenas diez días después de su rueda de prensa en la que anunciaba que no seguiría en el Clavijo, el Iraurgi ha hecho oficial la incorporación del riojano Alberto Ruiz de Galarreta. El alero ha militado en las últimas seis campañas en el conjunto logroñés, en el que era además el capitán, pero hace dos semanas explicaba que el club no le había presentado ninguna oferta de renovación y mostraba su decepción con el trato recibido por parte del nuevo técnico, Jacobo Díaz.

Aunque desvelaba que ya había dejado pasar algún tren porque consideraba al Clavijo como su “primera y única opción”, Galarreta ya sabía que ofertas para continuar en la LEB Oro no le iban a faltar por su experiencia en la categoría, su calidad, y sus brillantes números durante su etapa en tierras riojanas.

Finalmente, es el Sammic Iraurgi el que contará con el alero en su estreno en LEB ORO, tras lograr el ascenso en la pasada campaña. Lolo Encinas, que vuelve al banquillo de la entidad de Azpeitia, cuenta ya para su 'roster' con un jugador curtido en cientos de batallas en la categoría de plata del baloncesto español.

Será en la jornada 16, en la última de 2017, cuando Alberto Ruiz de Galarreta vuelva al Palacio de los Deportes de Logroño, aunque esta vez será para ocupar el banquillo visitante.