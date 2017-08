BALONCESTO Galarreta elige al Iraurgi Alberto Ruiz de Galarreta gesticula el día que anunció su adiós (no voluntario) al Clavijo. :: / Antonio Díaz Uriel El alero riojano sumará 15 temporadas en la categoría tras su fichaje por el conjunto recién ascendido de Azpeitia VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 24 agosto 2017, 11:46

Alberto Ruiz de Galarreta cumplirá su decimoquinta temporada en Oro en Azpeitia. Después de salir del Clavijo, el alero logroñés no ha tenido ningún problema para encontrar equipo. Como ya reconoció en su rueda de prensa de despedida, a Galarreta no le faltaban novias. Oviedo, Ourense y Palencia son algunos de los que se habían interesado en su contratación, pero la oferta que más le ha convencido es la de un recién ascendido y debutante en la categoría, el Iraurgi. «Son los que más han apostado por mí», explica. «Es un reto importante pero creo que puedo aportar mi veteranía al vestuario y ayudar en todo lo que pueda», asegura.

Ayer, los jugadores del Iraurgi estaban convocados al primer entrenamiento y Galarreta tuvo la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros y a su nuevo técnico, Lolo Encinas. Muchos de ellos debutantes y alguno con experiencia como Marcos Portález o Andrija Simovic, además de apuestas de futuro como el joven Aitor Zubizarreta, uno de los valores del baloncesto vasco que acaba de llegar de Idaho State y ha sido contratado por el Bilbao Basket para las próximas temporadas.

«He visto un vestuario con muy buena gente. Somos un club muy humilde, con el presupuesto más bajo de la categoría y del pueblo más pequeño, pero tengo muy buenas sensaciones. Creo que podemos hacer un equipo competitivo porque hay gente joven que puede dar la sorpresa y también veteranos», analizaba ayer, después de sus primeras carreras como jugador del Iraurgi. Galarreta ya no mira hacia atrás. «La salida del Clavijo, al final, va a ser una buena noticia para mí», se sincera. «En ese entorno ya no podía seguir y me he dado cuenta de que fuera de casa me valoraban mucho. Creo que todo va a ser positivo», incide. Sobre él pesará buena parte de la responsabilidad en los momentos clave de un Iraurgi que ha logrado levantar a la afición de Azpeitia y Azcoitia, que promete llenar el pabellón todos los domingos por la tarde. «El entrenador me ha demostrado su confianza y estoy encantado de tener responsabilidad. Me motiva mucho y también el poder seguir jugando en un sitio donde me valoren», concluye.

El riojano se las verá con el que ha sido su equipo durante las seis últimas campañas, en la última jornada del año, la 16. Galarreta regresará al Palacio de los Deportes vestido con otra camiseta distinta, pero con el mismo objetivo: seguir anotando desde el perímetro.