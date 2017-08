Galarreta, adiós al capitán del Clavijo 1 El alero riojano sale del club en el que ha militado las seis últimas temporadas al no recibir una oferta de renovación VÍCTOR SOTO Jueves, 17 agosto 2017, 23:56

logroño. Alberto Ruiz de Galarreta no continuará en el Clavijo la próxima campaña. Desde que el club riojano alcanzó la Leb Oro, el alero riojano había compartido destino con el equipo de su ciudad. Sin embargo, el jugador no cumplirá su séptima campaña en la entidad logroñesa. El alero, de 33 años, hará hoy públicas sus razones, pero el técnico, Jenaro Díaz, ha decidido no realizarle una oferta de renovación y desde la directiva han dado vía libre al técnico para prescindir del capitán y uno de los buques insignia del Clavijo. «Galarreta debe aceptar la situación que tenemos en el club y luego hay que ver si es bueno para el club que Galarreta siga. Hay que hacer una reflexión global y analizar muchas cosas. Para mí no está claro que pueda seguir, quiero ser sincero», explicaba Jenaro Díaz en una reciente entrevista a Diario LA RIOJA.

El último superviviente de la era Jesús Sala dice así adiós a un equipo al que siempre ha asegurado que le hubiese gustado seguir vinculado «incluso en Leb Plata» y en el que su objetivo final era retirarse del baloncesto en él. De momento, a la espera de las vueltas que siempre da el mundo del deporte, esa idea parece remota y ahora al alero le toca moverse en un mercado complicado y al que llega tarde por esperar una oferta de renovación.

LOS DATOS 423 Partidos ha disputado en Leb Oro hasta ahora (183 en el Clavijo), además de otros 17 en ACB. Puntos ha anotado en Oro, de los 1 997 los ha firmado con la camiseta del equipo riojano. Triples ha anotado en la categoría que mejor conoce de 1 764 intentos (32,8% de acierto). 992 Rebotes ha capturado el riojano en Leb Oro, de los que 781 son en defensa. Años tiene el jugador Cumplirá los 34 el próximo mes de diciembre.

Galarreta se marcha del Clavijo con la sensación agridulce de que el último partido disputado en el Palacio supuso el descenso deportivo, pero atrás deja seis temporadas en las que ha disputado 183 partidos con la camiseta del conjunto riojano y en los que se ha quedado a sólo un triple de sumar 2.000 puntos (1.997). Pero, más allá de los números, su conexión con la grada y momentos especiales como el triple en Orense, que sirvió para forzar el quinto partido del 'play out' y luego evitar el descenso, o el 'play off' ante Burgos, le harán ser recordado siempre como icono de un club que ha decidido dar un giro total a su política habitual en busca de éxitos que en los últimos años no ha logrado.