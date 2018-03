LIGA LEB ORO Exigencia y necesidad viajan con el Clavijo Evan Yates lanza contra tablero para anotar dos puntos. :: sonia tercero El Clavijo afronta con todos su efectivos una cita en la que debe ganar para no frenar su excelente progresión Los riojanos acuden a Huesca en busca de un salto en la tabla M.G. LOGROÑO. Domingo, 1 abril 2018, 00:56

Cinco victorias suma el Clavijo en sus últimos seis partidos; cinco derrotas acumula el Levitec Huesca en este mismo tramo liguero. Un triunfo, a favor de los oscenses, separa a ambos en la tabla, donde los últimos siete clasificados se mueven en una franja de dos victorias. Huesca y Clavijo se miden esta mañana (12.15 horas) en el Palacio de los Deportes de la capital aragonesa con idéntico objetivo: ganar y aliviar la situación una semana más.

El Clavijo afronta en descenso este partido después del triunfo que sumó ayer el Sammic en Palma de Mallorca, pero es una ilusión, ya que hoy saldrá de él pase lo que pase en Huesca.

Los momentos de unos y otros contendientes son totalmente opuestos. El Clavijo vive el mejor momento de la temporada, mientras que su oponente atraviesa por el peor. Los riojanos se han acostumbrado a vivir asentados en la victoria y a disfrutar sobre la cancha cuando sólo ocho rotan sobre ella. Paradójico. El discurso más idealista de meses atrás de Jenaro Díaz ha dejado paso a palabras más reales y sus pupilos han respondido. Al menos, algunos de ellos.

El técnico no baja la guardia. No quiere que llegue un bofetón y sus hombres no estén preparados. «Ahora, el equipo respeta y conoce la Liga», indica antes de advertir del cambio experimentado, pero también de que no se ha logrado nada. «Quedan cinco partidos y todos ellos son finales. Así los debemos encarar para salvarnos de la mejor manera posible», adelanta. Aviso a navegantes.

El Clavijo tocó la gloria frente al Huesca el pasado mes de diciembre (103-85), pero de aquel partido sólo queda que si hoy repite victoria habrá superado en la tabla al conjunto oscense. Nada más. «La liga está muy apretada. No digo que con once victorias no te salves, pero ojo. Estamos siete equipos en dos victorias. Por tanto, es una liga de siete y nosotros estamos a una victoria del primero», recalca Díaz.

El preparador seguirá confiando en los ocho jugadores que le han dado vida a todos. Es evidente con quién cuenta y con quién no cuenta. Ahora los importante son los primeros. Llega a Huesca con plenitud de efectivos. Allí se va a encontrar con un equipo tocado anímicamente, que no gana en su campo desde el 17 de febrero, pero al que Díaz alaba, en un ejercicio mental. «Huesca juega muy bien en su cancha. Para mí, es uno de los campos más complicados de la liga. Allí han perdido Melilla y Breogán. Tenemos que ser capaces de jugar los cuarenta minutos a un nivel altísimo. Me gustan mucho sus individualidades, pero sobre todo me gustan como equipo. Motos, Sergio Rodríguez, su base,... pero destaco su capacidad de juego colectivo y también su defensa. Es uno de los partidos más difíciles de los que quedan», indica.

No falla en su análisis, pero ahora ya no es un rival tan duro en su cancha. Su pívot Kevin Van Wijk lidera una lista de anotadores que conjuga lanzamiento exterior con la tripleta que forman Marzo, Motos y Rodríguez (a los que se suma Sans) y las canastas que llegan desde dentro de la pintura, con el mencionado Van Wijk y los ala pivots Albert Fontet (gran reboteador ofensivo) y Jubril Adekoya.

El Clavijo deberá defender. Rápido y agobiante en el perímetro para impedir lanzamientos cómodos y cerrando vías de pase al juego interior. Al menos, los logroñeses no tendrán que competir en inferioridad de centímetros y a igualdad de altura, Yates es muy listo. Además, este equipo ha mejorado considerablemente en intensidad defensiva en los últimos encuentros y también en su lanzamiento lejano. «Hemos cogido una buena dinámica, hemos crecido y hemos dado un paso adelante. Ahora mismo, estamos jugando a nivel de 'play off'. Dije en su momento que estábamos últimos, pero que no éramos últimos. Era algo que sentía entonces, pero debemos seguir», alienta Jenaro Díaz.