«Me encantaría que fútbol y baloncesto fuesen de la mano en Logroño»

El tema económico continúa siendo el principal quebradero de cabeza para la directiva del Clavijo.

- ¿Se va a poder mantener el presupuesto de este año?

- Es imposible que sea el mismo, ¡qué más quisiera yo! Las instituciones nos han apoyado muchísimo y tenemos que negociar con ellas. Comunidad y Ayuntamiento van a estar con nosotros. Yo les pediría que, teniendo en cuenta que los presupuestos ya están hechos para este año, nos mantengan el máximo posible porque nos ayudaría a volver cuando antes.

- ¿Están cerradas esas ayudas?

- Están cerradas, pero tienen normativas y cuando un equipo desciende, lo hacen las subvenciones. Pediría, especialmente al Ayuntamiento y también a la Comunidad, su complicidad. Además, estamos trabajando para conseguir un patrocinador. Estamos en contacto con dos empresas muy interesadas.

- ¿Qué va a pedir a las administraciones públicas?

- Tengo que conseguir convencerles de que para que el baloncesto siga manteniendo el nivel de ahora hay que echar toda la carne en el asador. Y eso, al final, significa que nos den unas subvenciones altas.

- ¿Qué considera cifras altas?

- En los últimos años, hemos recibido del Ayuntamiento 275.000 euros en Leb Oro y 185.000 por parte de la Comunidad, sin contar el Palacio. Si nos bajan más de un 15 o un 20% será muy difícil que las cosas vuelvan donde deben estar.

- Las instituciones tienen una partida para ayudas deportivas que varía según categorías, asistencia, repercusión... ¿Cree que van a ser receptivas con la petición del Clavijo?

- Si alguien ha estado cerca a nosotros desde siempre han sido el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Nos han ayudado mucho. A partir de ahí, los técnicos deben aplicar las normas y lo entiendo, pero si queremos de verdad tener baloncesto de nivel, pido que hagan un esfuerzo y nos ayuden.

- Al baloncesto le está costando generar recursos propios...

- Cuesta muchísimo, como a todos los deportes. Pero estamos viendo cosas que sorprenden. Por ejemplo, el Athletic se ha interesado por el Bilbao Basket, que ha descendido. Me gustaría lanzar ese reto a la Unión Deportiva Logroñés, cuyo propietario, Félix Revuelta, siempre ha estado con todos los deportes, y me gustaría que estuviese con el baloncesto. Deberíamos buscar fórmulas para ir juntos.

- ¿Cómo cuáles?

- Me encantaría que, si les gusta el proyecto, esta ciudad tengan al fútbol y el baloncesto de la mano. Pero hay fórmulas, desde la integración hasta acciones como que los abonados del fútbol tengan la oportunidad de ver el baloncesto. Pero me sorprende que clubes como Betis, Alavés... se han metido en el segundo deporte más importante. Eso me ilusiona. Cuando los clubes se juntan son mucho más fuertes.

- No va a resultar fácil una absorción de un club con una deuda como la que arrastra el Clavijo.

- Todos sabemos las cifras que se mueven en el fútbol y nuestra deuda no es tanta. Hace seis años teníamos más de un millón de euros. Ahora, se ha reducido el 50%. Hemos pasado años muy duros y hemos sido capaces de salir adelante. El club acaba de cumplir 50 años, ha pasado por todo tipo de etapas y va a seguir adelante.