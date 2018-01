LEB ORO El Clavijo vuelve a salir al mercado Jenaro Díaz da instrucciones a Newby en el partido entre Clavijo y Sammic. :: miguel Herreros El club logroñés rescinde el contrato de Newby y busca un jugador para cualquier posición que mejore al equipo M.G. LOGROÑO. Miércoles, 31 enero 2018, 23:58

El Clavijo busca en el mercado un jugador que le permita «mejorar» hasta el final de temporada. Mejorar o dar un salto de calidad en busca de una permanencia complicada, aunque el triunfo en Valladolid le ha dado un gran respiro. Base, escolta o de juego interior, da igual, pero que se convierta en una pieza importante en su esquema y números. Éste ocupará la plaza que deja Jabulani Newby, 'Jabs', que horas después jugar en Valladolid abandonó la disciplina del Clavijo. No es el primer base que hace las maletas antes de tiempo, puesto complicado esta temporada, pero ahora la prioridad ha cambiado y no es fundamental fichar a otro base. Además, Jenaro Díaz ha recuperado a Carles Bravo, poco a poco, que también puede desempeñar labores de dirección sobre la cancha. «Hemos intentado que Jabs se adaptase al puesto de base, pero no lo ha logrado. Es un escolta más vertical», comentaba Jenaro Díaz.

Newby dice adiós después de haber participado en 10 partidos y 136 minutos en los que ha sumado 34 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. El base canadiense llegó la última semana de noviembre para suplir al base holandés Roger Jansen, que a su vez había suplido a Kevin Olekaibe, que fue el primer en aterrizar en Logroño, pero después de cinco partidos (36 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias) rompió su contrato para regresar a casa debido a un problema familiar. Jansen también jugó cinco encuentros con la camiseta del Clavijo, pero con números más discretos: 3,8 puntos por encuentro y 12 minutos sobre la cancha.

Resultados Clasificación EQUIPO PJ PG PP PF PC 1 Breogán 20 17 3 1725 1490 2 Prat 20 15 5 1515 1391 3 Melilla 20 14 6 1493 1418 4 Oviedo 20 14 6 1580 1484 5 Icl Manresa 20 14 6 1563 1421 6 Tau Castelló 20 11 9 1536 1586 7 Valladolid 20 10 10 1548 1531 8 Caceres 20 10 10 1522 1572 9 Leyma Coruña 20 10 10 1556 1523 10 Palencia 20 9 11 1492 1505 11 Araberri 20 9 11 1655 1677 12 Lleida 20 9 11 1560 1570 13 Huesca 20 8 12 1422 1456 14 FC Barcelona 20 7 13 1493 1577 15 Ourense Termal 20 6 14 1474 1526 15 Clavijo 20 6 14 1489 1643 16 Iberostar Palma 20 6 14 1507 1582 17 Sammic 20 5 15 1368 1546

El interrogante es saber si ese nuevo jugador estará en Logroño antes del domingo, día en el que el Clavijo recibe al Prat (Palacio de los Deportes, 12.00 horas). «Está complicado fichar. No nos centramos ya en si es un base, escolta o pívot, lo que buscamos es un jugador que mejore al equipo. Hemos recuperado a Carles [Bravo], que nos ayuda mucho, pero como he comentado, el mercado está complicado», admite Jenaro Díaz. Ese día, el domingo, Clavijo y Campus Promete vivirán una jornada de hermanamiento y los socios de ambos equipos podrán ver los dos partidos con sus respectivos abonos de temporada.

Newby es el tercer base del conjunto riojano que abandona el equipo tras Olekaibe y Jansen

CB Prat - Cafes Candelas Breogan 79-81

Actel Força Lleida - Levitec Huesca 59-69

Carramimbre Valladolid - CB Clavijo 87-92

Unión Financ. Oviedo - Leyma Coruña 80-71

Trapa Palencia - Sáenz Horeca Araberri 97-96

Tau Castello - Icl Manresa 69-87

Melilla - FC Barcelona Lassa 71-54

Cáceres - Iberostar Palma 79-77

Rio Ourense Termal - Sammic Hostelería 77-65