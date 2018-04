LEB ORO El Clavijo se obliga a vencer y a esperar Los riojanos caen en Azpeitia tras un partido irregular y plagado de fallos ante un Sammic que sigue soñando V. SOTO Domingo, 22 abril 2018, 11:42

logroño. El Clavijo vuelve a mecerse en el abismo. Otra vez la sombra de la Leb Plata amenaza el futuro de los riojanos. No serán el triple de Araberri sobre la bocina ni el de Palma desde el centro del campo ni la desconexión intermitente en Azpeitia. Si el conjunto riojano acaba descendiendo habrán sido los errores acumulados los que le condenen a caer, como ya ocurrió el año pasado, a pesar de la salvación lograda en los despachos.

Los de Jenaro Díaz afrontan la última jornada de las 36 de Leb Oro desde la última plaza. Están obligados a ganar al Leyma Coruña en el partido postrero y esperar resultados. La salvación ya no es cosa de uno. Y eso es lo peor que le puede pasar a un equipo que ayer se mostró dubitativo y nervioso, incapaz de imponer su juego.

LEB ORO Clasificación EQUIPO J G P PF PC 1 Breogán 33 27 6 2867 2490 2 Prat 33 25 8 2433 2220 3 Icl Manresa 33 24 9 2615 2414 4 Oviedo 33 22 11 2532 2424 5 Melilla 33 21 12 2458 2324 6 Tau Castelló 33 18 15 2541 2550 7 Palencia 33 18 15 2476 2417 8 Leyma Coruña 33 16 17 2525 2517 9 Valladolid 33 15 18 2566 2533 10 Cáceres 33 14 19 2495 2637 11 Araberri 33 14 19 2709 2777 12 Rio Ourense 33 13 20 2472 2515 13 FC Barcelona B 33 12 21 2497 2646 14 Sammic Hostelería 33 12 21 2330 2540 15 Iberostar Palma 33 12 21 2421 2535 16 Levitec Huesca 33 12 21 2330 2477 17 Actel Força Lleida 33 11 22 2456 2556 18 Clavijo 33 11 22 2438 2589

Todo está en su contra. Necesita, por ejemplo, que caigan derrotados Sammic, que se medirá a Araberri, otro equipo vasco que no se juega nada y con cuentas pendientes con el Clavijo; y Lleida, que se enfrenta a Manresa, otro club catalán y que será tercero ocurra lo que ocurra. Muy difícil.

Jenaro Díaz Técnico del Clavijo

Aseguraba Jenaro Díaz que el partido ante Sammic Hostelería lo iba a ganar el que pusiera más corazón. Y fueron los guipuzcoanos los que tiraron de víscera. Y uno especialmente sacó sus ganas de venganza. Alberto Ruiz de Galarreta, el alero riojano que no encontró sitio en el Clavijo después de seis temporadas se vengó. Se le notaban las ganas. Desde el primer momento mostró una rabia que rozó los parámetros del juego limpio. Pero fue con el baloncesto y con su especialidad, los triples, como condenó a su exequipo. Cinco anotó para convertirse en el verdugo del club de su casa. Y lo celebró por todo lo alto. Pelos en la gatera de un verano difícil que se prolonga hasta una primavera caliente.

Así que la última jornada será de internet, intensidad y, para los creyentes, oraciones. Porque un milagro van a necesitar los riojanos, que ayer podían haber empedrado su camino a la permanencia con un triunfo que se pudo lograr. Pero el Clavijo visto en las últimas semanas no apareció, o lo hizo de manera intermitente. Coggins no estaba para jugar y jugó, como Carlos Martínez, y de los tres que apenas tenían presencia, dos tuvieron que lidiar con minutos de compromiso, como fueron Gutenius y Bravo. Ambos lucharon, pero el partido le vino grande no a ellos, sino al equipo, que sufrió en la intensidad de los abismos.

Y eso que el choque comenzó bien para los riojanos, con Yates y Moto haciendo daño en la zona guipuzcoana (15-8, m. 7). Pero el Iraurgi reaccionó con la misma medicina con Serrano y Bulic superando claramente a los pívots del Clavijo. A tacadas (10-0, luego 0-6 para los logroñeses) para poner el 15-14 en el minuto 9. Pero faltaba transmisión y cordura. Se echaba de menos a Erik Quintela, demasiado caliente al principio, aunque luego fue la tabla de salvación de los riojanos. También faltó rebote, una de las señas de identidad del equipo, y claridad: muchos fallos en las contras y en el pase.

Pero tras el 17-16 del cierre del primer cuarto, parecía que Phillip y Gutenius sostendrían a los riojanos al inicio del segundo parcial, con rentas de hasta cuatro puntos para los visitantes (17-21 y 21-25). Pero el Clavijo siempre sufre apagones y en dos minutos sin anotar, el Sammic Hostelería les endosó un parcial de 9-0 (33-27, m. 17). Los riojanos se fueron al descanso con un 41-33 en contra.

Y no mejoró tras la reanudación, con tres triples consecutivos de los locales que abrieron la primera brecha para los vascos (51-35). Un parcial de 9-0 encarrilaba el partido, aunque los riojanos supieron limar la diferencia hasta los diez puntos de desventaja con los que comenzó el último cuarto (60-50, m. 30).

Reacción sin fruto

Galarreta volvió a impulsar a los locales, que en el minuto 35 mandaban por 75-58, una renta de 17 puntos que igualaba el 'basket average'. La peor de las noticias. Y llegó la reacción riojana, con un 0-10 para el 75-68. Era cuestión de intentar el imposible, pero no se logró por un fallo en ataque, la quinta falta de Quintela, convertido en imprescindible tras la desaparición de Yates, bien defendido. Y en el imposible se quedó el choque, con un 77-72 final que deja al Clavijo tocadísimo.

