LEB ORO El Clavijo, sin margen para el error Coggins lanza a canasta ayer en el entrenamiento del Clavijo en la cancha de Lobete. :: Justo Rodríguez Los de Jenaro Díaz darían un buen salto en la tabla si derrotan a los jóvenes azulgranas porque ambos equipos cuentan con sólo tres victorias Los riojanos reciben al Barça (Lobete, 20.45 horas), obligados de ganar CARLOS FERRER Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:59

Logroño. La pista de Lobete va a ser el escenario del partido que va a medir esta tarde al Robusta Clavijo al Barcelona Lassa (20.45 horas), en un partido de auténtica necesidad para ambos conjuntos. El riojano, porque acumula sólo tres victorias y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación, y los catalanes, porque van justo por encima, con los mismos triunfos. El que gane dará un buen salto en la tabla clasificatoria, debido a la igualdad de la parte baja.

El Barcelona sólo ha ganado un partido fuera de casa. Lo hizo en la cuarta jornada ante el Tau Castelló, pero, en cualquier caso, se presenta como un equipo muy competitivo, a las órdenes de un Alfred Julbe, que conoce perfectamente a sus jugadores y que es capaz de sacarles su máximo rendimiento.

Volodymyr Gerun, conocido por la afición riojana, es su máximo exponente esta temporada. 21 puntos de valoración de media, y sus 75 rebotes (41 y 34), le presentan como decisivo para un conjunto en el que también destacan los centímetros de Diagne, la calidad de Marc García, Pol Figueras y Aleix Font, o la capacidad anotadora de Dedovic desde el triple.

El precio de la entrada es de 6 euros y los socios del Clavijo podrán llevar gratis a un acompañante

El Clavijo tiene a todos sus hombres en forma para este partido excepto Carles Bravo, que sigue con su recuperación. Tras la incorporación de Newby y la marcha definitiva de Jansen, Jenaro Díaz cuenta con sus diez hombres en un buen momento de juego. Bieshaaar ya ha regresado de la 'ventana FIBA' que le llevó a jugar con Holanda, y se está trabajando a fondo sobre el parqué de la cancha de Lobete para buscar una nueva victoria que dé aire al equipo y ayude a hacer bueno el trabajo de los entrenamientos.

Jenaro Díaz calificaba este partido como muy importante, aunque no quería pensar en que una victoria en este partido puede valer más que otras: «Valen todas igual. Si no fuera así, no habríamos jugado hasta el final contra Melilla ni hubiésemos peleado contra Palencia. Si pensamos que hay partidos que jugar y otros que no, no vamos bien». «Éste es un partido más, un compromiso en casa, en el que tenemos que mejorar y en el que todos tenemos que estar unidos. Estaremos todos para este partido. Sin ser complacientes, hay que buscar la mejoría en cada momento. Soy más de hacer lo mío que de elegir, porque entonces te puedes relajar y no disfrutar de las cosas», añadía.

La buena imagen que ha dado el equipo en el Palacio hay que trasladarla en esta ocasión a Lobete: «La línea que marcar contra Barcelona es la del final de Melilla y la del Palencia. Ser nosotros mismos, compartir el balón, disfrutar jugando. Me encantó ver como vivió la afición el partido contra el Palencia. Ojalá podamos llenar Lobete pero no sólo de gente, que es muy importante, sino también de ilusión y de pasarlo bien».

«No me preocupa jugar en Lobete. Los domingos siempre entrenamos ahí. Prefiero jugar en el Palacio, pero también me alegra jugar en esta pista», incidía Jenaro Díaz.

En el último partido jugado entre semana, el equipo riojano ganó. Fue ante el Valladolid, en martes. Jenaro Díaz prefiere no pensar en casualidades ni en que el equipo pueda rendir más así. «No me gusta crear falsas supersticiones. No creo en nada de eso. Esperemos que nos vaya bien. El calendario está así y de los nueve primeros clasificados hemos jugado contra ocho. Ahora tenemos que intentar competir y que la experiencia que están adquiriendo los chicos sea favorable. Eso no quita para buscar estar a un nivel alto en cada partido», finalizó.

Los aficionados que quieran asistir al partido podrán hacerlo a un precio especial de 6 euros. Y los socios tienen la posibilidad de entrar con un aficionado gratuitamente.

Por otro lado, el Clavijo informaba ayer del acuerdo al que han llegado con el Baloncesto Lardero para la vinculación de sus canteras. Juan Bernabé y Rubén Marco, presidentes de ambos clubes, sellaron el pacto en la mañana de ayer.