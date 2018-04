LEB ORO El Clavijo se la juega a una carta Phillip juega el balón en ataque, en el entrenamiento de ayer del Clavijo. :: miguel herreros El cuadro riojano se cita a cara o cruz en el Palacio de los Deportes un año después de vivir la misma experiencia El club logroñés afronta su último partido desde el farolillo rojo; necesita ganar al Leyma y que otros resultados certifiquen su permanencia JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Viernes, 27 abril 2018, 00:43

logroño. Hace prácticamente un año, el 28 de abril del 2017, el Clavijo amanecía en busca de la permanencia en Leb Oro. Llegaba a aquel último partido con la obligación de ganar al Lleida, que hoy se juega precisamente la permanencia también, y esperar a que el Huesca no venciera al Cáceres. Era la carambola necesaria para que los logroñeses se fueran de vacaciones siendo un equipo de Leb Oro. No sólo no ganó el Clavijo al Lleida (84-87), sino que además el Huesca superó al Cáceres y logro la permanencia.

Hoy es 27 de abril. Viernes, porque el viernes es el día del baloncesto en Leb Oro. El Clavijo, último en la tabla, regresa al mismo escenario, el Palacio, y con la misma obligación, ganar. Pero no sólo derrotar al Leyma Coruña, sino esperar y rezar para que la carambola se dé y el club pueda cumplir su quincuagésimo primer cumpleaños en Leb Oro. Carambola mucho más complicada de ejecutar con éxito, pero que mantiene la puerta abierta a la permanencia.

EQUIPO J G P PF PC 1 Breogán 33 27 6 2867 2490 2 Prat 33 25 8 2433 2220 3 Icl Manresa 33 24 9 2615 2414 4 Oviedo 33 22 11 2532 2424 5 Melilla 33 21 12 2458 2324 6 Tau Castelló 33 18 15 2541 2550 7 Palencia 33 18 15 2476 2417 8 Leyma Coruña 33 16 17 2525 2517 9 Valladolid 33 15 18 2566 2533 10 Cáceres 33 14 19 2495 2637 11 Araberri 33 14 19 2709 2777 12 Rio Ourense 33 13 20 2472 2515 13 FC Barcelona B 33 12 21 2497 2646 14 Sammic 33 12 21 2330 2540 15 Iberostar Palma 33 12 21 2421 2535 16 Levitec Huesca 33 12 21 2330 2477 17 Actel Força Lleida 33 11 22 2456 2556 18 Clavijo 33 11 22 2438 2589

Las combinaciones para salvarse son tantas que apenas merece la pena detenerse en ellas. Números que parten de una premisa: el triunfo del Clavijo. Si gana, se abren 32 combinaciones; 20 de ellas permiten al cuadro riojano seguir en Leb Oro. «No voy a mirar el resto de los partidos porque creo que no ayuda. Hay que estar muy centrado en nuestro partido. Tenemos que ganar nosotros y si bajamos habiendo ganado, habremos hecho nuestro trabajo, que es ganar. Espero que ganando sea suficiente para salvarnos», ha explicado Jenaro Díaz a lo largo de la semana.

LAS FRASES Jenaro Díaz Técnico del Robusta «Lo que hay que hacer es jugar bien, ganar el partido y el que merezca seguir en la categoría, que siga» «Los jugadores saben que el recuerdo del último partido es el que marca el año»

El técnico asturiano llega muy justo de efectivos a este compromiso. Recuperó hace siete días a Carles Bravo y Gutenius para las rotaciones, pero dos de sus hombres de confianza -Carlos Martínez y Tre Coggins- llegan lastrados físicamente. A pesar de su intermitencia, el segundo ha sido muy importante en el sistema ofensivo riojano en los últimos encuentros.

Al Clavijo no se le da bien el cierre de campaña. Es otro de los números que deberá romper. El año pasado descendió tras perder contra el Lleida en el último partido. También en el Palacio. Derrota en un compromiso que tenía ganado. Caer se ha convertido en una costumbre. Sólo una vez se ha despedido con victoria en sus seis campañas en la categoría. Ganaron al Oviedo (98-82) en la primavera del 2014. Jesús Sala era su entrenador.

Ahora bien, son datos históricos que quedan en el cajón cuando el encuentro comienza. El Leyma Coruña piensa ya en el 'play off', pero no atraviesa por su mejor momento. Llega al Palacio con tres derrotas consecutivas en su haber -Iberostar, Huesca y Breogan-. Es el reflejo de una campaña muy igualada en sus números, salpicada por éxitos y fracasos inesperados. De hecho, ha dado alas a equipos como Iberostar y Huesca y de la misma forma que éstos han vencido, el Clavijo es capaz de ganar siempre y cuando muestre el juego que le llevó no hace mucho tiempo a remontar posiciones en la tabla, pero que se ha visto frenado con dos derrotas que no entraban en el guión, caso de Araberri y Sammic.

Las cuentas más simples indican que si el Clavijo gana, puede quedarse en la categoría si Barcelona, Sammic o Huesca pierden. Con los tres, con doce victorias todos ellos, tiene el basket average ganado; con quien lo tiene perdido es con el Iberostar de Palma. El Barcelona se mide al Prat, que pelea por la segunda plaza; el Sammic, al Araberri, que tiene la temporada hecha; el Huesca, al Río Ourense, que tampoco se juega nada más allá del triunfo; y el Iberostar, al Carrambibre. Es evidente que si el Lleida gana en Manresa, el futuro del Clavijo es más sombrío.

«Los jugadores son conscientes de que el recuerdo del último partido es el que te marca el año. Y el recuerdo que dejaremos aquí es lo que hagamos este viernes», admite Jenaro Díaz, que no quiere saber nada de lo que pase en otros recintos. «Nadie puede hablar de lo que pasa en otro campo. No podemos mirar hacia otro lado, porque te chocas. No es un revulsivo. Estamos en ese grupo de seis que se mueve en una victoria. Antes estábamos al frente y ahora somos últimos. Perdimos ante Araberri por una falta de control emocional al final y frente al Sammic nos metimos tarde en el partido », añadía.

Y es que el preparador asturiano tiene muy claro que en los encuentros de esta noche «puede pasar de todo». «Ganar y no mirar a nadie más. A partir del triunfo, lo que venga hay que aceptarlo. Si es tristeza, pensar en algo más sólido; si es alegría, aprender para no repetir en esta situación más veces... Lo que hay que hacer es jugar bien, ganar y quien merezca seguir en la categoría, que siga», sentenciaba.

Ahora bien, Jenaro Díaz asume que el reto es complejo. Muy complejo. Su cierre de comparecencia sonó incluso a despedida, en la que no olvidó a los «cabrones» de los medios de comunicación (cariñosamente hablando) y al club. «Lo primero que hay que hacer es dar las gracias a la afición, comenzando por la peña Mate. Tenemos a la gente que tenemos, pero siempre se han portado muy bien. Pase lo que pase, también daré las gracias a los directivos porque siempre nos han apoyado», concluyó.

LEB ORO

Araberri-Sammic 21.00

Clavijo-Leyma Coruña 21.00

Breogán-Oviedo 21.00

Levitec Huesca-Río Ourense 21.00

Barcelona-Prat 21.00

ICL Manresa-Actel Lleida 21.00

Palencia-Cáceres 21.00

Tau Castelló-Melilla 21.00

Iberostar-Carrambibre 21.00