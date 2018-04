El Clavijo se gusta para imponer su ley a Palma Quintela se sobrepuso a un golpe en la nariz para ser el mejor, con 17 puntos y cinco asistencias. / DÍAZ URIEL Los riojanos brillaron, aunque un triple de Bivia desde el centro del campo evitó que la fiesta resultase perfecta V. SOTO Lunes, 2 abril 2018, 00:12

Logroño. El baloncesto no es sólo un estado de ánimo. También es actitud. Clavijo e Iberostar Palma llegaban a la cita de ayer con el depósito de la confianza repleto, después de un mes de aciertos y victorias. Los baleares, además, acababan de colgar la cabeza de su última captura: el intratable líder Breogán. Por esa razón y por sus cuatro victorias consecutivas parecía llamado a dominar.

Sin embargo, su presencia en Logroño duró poco. Apenas dos cuartos con muchas imprecisiones pero con temple y acierto. Todo lo demás fue un monólogo del Robusta Clavijo, que ha encontrado en la fórmula menos es más su piedra angular. Parece que, por fin, las piezas encajan y la permanencia se ve más cercana. Porque ayer, se rozó el imposible de no sólo ganar, sino recuperar el 'basket average' de 19 puntos. Lamentablemente un triple de Bivia desde más allá del centro del campo (la canasta de la jornada, sin duda) lo impidió. Una mácula y una chiripa que puede resultar clave en caso de empate, pero un árbol, al fin y al cabo, que no tiene que impedir ver el bosque: el Clavijo carbura, ha mejorado de manera increíble en defensa y tiene acierto. Ayer, firmó más de un 45% de triples. Con el punto de mira ajustado de Coggins, Adala Moto y Quintela, los triunfos resultan más sencillos.

En la selva siempre rige la ley del más fuerte. Ni nombres ni pasado ni favoritismos. Y las zonas, en el baloncesto, son manglares llenos de trampas y enemigos. Allí se mete siempre Evan Yates para sacar petróleo. Ayer, por ejemplo, no lo hizo en beneficio propio, sino para dar ventaja a sus compañeros. Tanto se cerró la defensa balear que los tiros resultaban más sencillos, sin apenas oposición. Se sumó Adala Moto al espectáculo, desde dentro y desde fuera en un partido que fue de menos a más y que acabó con un broche de oro para Palma, que celebró la derrota por 16 puntos como una victoria. Como reconoció su técnico, Félix Jacinto Alonso, «a falta de ocho minutos nuestro objetivo no era ganar, sino recuperar el 'basket average'». Lo consiguieron, pero se marcharon de Logroño con la moral minada.

Y eso que el partido se desarrolló con dos tiempos bien diferenciados. En el primero, el marcador se movió igualado y enredado, como el juego. El Iberostar parecía fallar más, pero se enganchaba al partido con triples aislados de Lannegger, Huertas o Mockford, que enseñó el camino a Bivia con un triple sobre la bocina para poner el 21-18. Para entonces, Moto, Coggins, Yates y Bieshaar se repartían los puntos. Mientras, Quintela se recuperaba en los vestuarios de un golpe en la nariz que le dejó fuera varios minutos y que hizo temer por su retorno a pista.

Pero el gallego volvió. Y con él, el Clavijo es mejor equipo, aunque la dinámica no cambió en un segundo cuarto marcado por el incipiente acierto exterior de los riojanos (Quintela, Cabot y Coggins) y por una pillería de Cabot, que a falta de cinco segundos para el descanso, con balón para Palma y la posibilidad del empate, robó y machacó el aro rival.

Espoleados

Fue la espoleta. Tras el descanso reapareció un Clavijo un punto más acertado y con mayor dinamismo defensivo. Y con ese empujón de garra desaparecieron los baleares. La diferencia se disparó: un triple de Coggins para llegar a la barrera de diez (47-37, m. 23), otra acción del alero para ampliar a quince (54-39) y un nuevo triple para superar los 20 (64-43, m. 29) en un espectáculo sin par. El Clavijo, desatado, había convertido a su rival en un guiñapo.

El 'basket average' era el siguiente objetivo y estuvo en sus manos. Pero en el último cuarto, tal vez, por cansancio o por exceso de celo, se mantuvo la ventaja, incluso se amplió a 25 con otro triplazo de Moto (73-49) pero se bajó el pistón. Tres puntos de aportación ofensiva en tres minutos, aunque el partido estuviese encarrilado, no pudieron con los once de Palma, especialmente con esos triples de Bivia que dejaron el triunfo en Logroño y todas las buenas sensaciones, pero no el 'basket average'. No se puede pedir todo.