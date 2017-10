LEB ORO El Clavijo se examina en Orense Jenaro Díaz, ayer en la rueda de prensa. :: miguel herreros Ourense y Clavijo perdieron el partido de su debut y ahora quieren sumar su primera victoria Los gallegos serán una buena piedra de toque para evaluar el momento de los riojanos CARLOS FERRER Viernes, 6 octubre 2017, 01:03

Logroño. La segunda jornada de la Liga LEB Oro lleva al Robusta Clavijo a jugar al Pazo Paco Paz de Orense, ante el COB, un equipo que también ha experimentado muchos cambios desde la pasada temporada y que se encuentra en el grupo de rivales de parecido potencial al riojano, sobre el papel.

El inicio de la temporada no ha sido bueno para ninguno de los dos equipos hoy en liza, pero las sensaciones en el cuadro riojano son positivas para intentar dar la sorpresa y traerse la primera victoria de la temporada. A falta de la llegada del camerunés Moto, el Clavijo ha trabajado a fondo esta semana y los jugadores de Jenaro Díaz se encuentran con ganas de sumar el triunfo.

El técnico riojano no habló demasiado del conjunto rival. «Es un equipo en formación, con un base, Reggie Johnson, que lleva el ritmo del partido, y muy difícil de batir, sobre todo en casa», explicó. Y después prefirió no exteriorizar sus conocimientos sobre el rival: «De momento, quiero centrarme en nosotros, en lo que tenemos que hacer, y no sobre el rival».

Jenaro manifestó que le gustaría contar con Moto cuanto antes: «Once jugadores en la rotación es mejor que diez, pero lo más importante es que venga a entrenar y a ayudar a crecer al equipo». Sobre el propio Robusta Clavijo, el técnico quiso destacar varios aspectos del partido disputado ante el Oviedo: «La mentalidad que mostró el equipo fue muy buena. Estuvo valiente, incluso más que yo en algún momento, y se esforzó durante todo el partido por conseguir el triunfo, creyó en la victoria en los momentos en que iba peor el partido. Este equipo da la cara, la va a dar siempre, y los jugadores van a terminar vacíos los encuentros».

En el anterior partido destacaron Tre Coggins y Evan Yates, pero el técnico no quiso personalizar. «Cuando se analiza el partido de forma individual, se termina por ser injustos con algunos hombres. En mi equipo prima el trabajo de grupo. Por ejemplo, Erik Quintela y Juan Cabot, que no anotaron mucho, hicieron un excelente trabajo. Eso sí, Yates, incluso después de haber pasado unos días muy malos, ofreció un gran rendimiento. Pero todos dieron el máximo, con buenas acciones y con errores», añadió el entrenador.

Mucho ritmo

Y seguirá buscando mucho ritmo para intentar ganar el partido. Como Jenaro dice, desde la defensa, aunque encajar 84 puntos no habla muy bien de esa intención: «Si un equipo juega la posesión de 24 segundos, igual el contrario no pasa de sesenta puntos, pero también puede perder. Nosotros vamos a intentar hacer posesiones altas y buscar acciones rápidas», aseguró Díaz.

Juan Cabot también habló del partido de esta tarde: «Estamos subiendo el nivel en los entrenamientos y vamos a salir con mucha intensidad para buscar la victoria. Estoy contento con el rol que se me ha asignado en el equipo y cada día me encuentro mejor. En Orense vamos a intentar llevar el ritmo del partido, ser más duros en defensa y conseguir la victoria».