ROBUSTA CLAVIJO - LEYMA CORUÑA / LEB ORO El Clavijo cumple pero desciende de categoría La victoria más amarga. Carles Bravo, Gutenius y Adala Moto saludan al público del Palacio de los Deportes. :: Jonathan Herreros Los riojanos vencen con comodidad al Leyma pero los demás resultados le condenan a jugar en Leb Plata Pese a la victoria riojana, Los triunfos de Lleida, Barcelona, Iberostar y Huesca le dejan último en la clasificación MARTÍN SCHMITT* MARTINS@DIARIOLARIOJA.COM Sábado, 5 mayo 2018, 00:06

Logroño. La victoria más amarga. De poco sirvió el amplio triunfo (85-66) conseguido por el Clavijo ante el Leyma Coruña, equipo al que desactivó en el último cuarto. Prácticamente todos los demás resultados de los conjuntos complicados con la permanencia le fueron adversos a los de Jenaro Díaz que, salvo algún milagro en los despachos, jugará la próxima temporada en Leb Plata, categoría a la que desciende junto al Sammic Hostelería de Alberto Ruiz de Galarreta después de siete campañas plagadas de altibajos. De poco sirvió la exhibición de ayer de Juan Cabot, Coggins, Evan Yates y Bieshaar, sobre todo en él último tramo del partido, cuando el Clavijo aumentó los decibelios en defensa y ajustó sus ataques. Los numerosos aficionados (una de las mejores entradas de la campaña) parecían más pendientes de las malas noticias que traían los móviles. Sin embargo, ajeno a todas las sensaciones externas, el Clavijo jugó un partido muy serio y ganó con jerarquía a un Leyma que plantó batalla.

El Clavijo supo sobreponerse a un mal inicio. Los nervios estaban a flor de piel. Era evidente. Los hombres de Jenaro Díaz encadenaron tres pérdidas en los dos minutos y medio iniciales. Sin embargo, poco a poco, el equipo riojano fue encontrando su sitio gracias a un acertado Bieshaar, que con un triple abrió el marcador para los de Jenaro Díaz, muy nervioso en el banquillo.

1 Breogan 34 28 6 2958 2555 2 Prat 34 25 9 2504 2298 3 Manresa 34 24 10 2683 2488 4 Oviedo 34 22 12 2597 2515 5 Melilla 34 21 13 2534 2412 6 Tau Castello 34 19 15 2629 2626 7 Palencia 34 18 16 2547 2497 8 Leyma Coruña 34 16 18 2591 2602 9 Valladolid 34 15 19 2628 2607 10 Cáceres 34 15 19 2575 2708 11 Araberri 34 15 19 2821 2869 12 Barcelona 34 13 21 2575 2717 13 Iberostar Palma 34 13 21 2495 2597 14 Rio Ourense 34 13 21 2541 2587 15 Levitec Huesca 34 13 21 2402 2546 16 Actel Força Lleida 34 12 22 2530 2624 17 Sammic 34 12 22 2422 2652 18 Clavijo 34 12 22 2523 2655

El Leyma Coruña mostró sus intenciones desde el inicio: no le iba a regalar absolutamente nada a los logroñeses. Todo lo contrario. Con movimientos rápidos, los gallegos hicieron daño desde el exterior, especialmente el americano Jesse Chuku. No obstante, Yates se fue entonando y gracias a un inquieto Eric Quintela, el Clavijo se mantuvo en partido. Pero no solo eso, se puso al frente poco antes de acabar el primer cuarto.

Pero el Leyma respondió en los primeros dos minutos del segundo cuarto con un parcial 9-0 (tres triples seguidos que dejaron las cosas 19-26), silenciando un Palacio de los Deportes, que mostró bastante público en sus gradas -no el esperado, lógicamente-. Entonces apareció Tre Coggins en escena. Y bajo su batuta, el Clavijo cantó más alto y más fuerte y fue limando las diferencias entre el conjunto gallego y el riojano.

Gracias a la muñeca del alero norteamericano, el Clavijo se puso a comandar el choque (38-36) pocos instantes antes de acabar el primer tiempo. Las noticias que llegaban desde otros pabellones eran un tanto confusas: el Sammic caía por 14 puntos; el Lleida ganaba por uno después de ir perdiendo toda la primera mitad; el Barça, el Levitec y el Iberostar ganaban con cierta holgura. Nadie sabía exactamente en qué situación dejaba eso al Clavijo, que estaba obligado a ganar.

El inicio del tercer cuarto fue esperanzador. Juan Cabot se puso la camiseta de héroe y marcó los primeros ocho puntos del Clavijo para estirar las diferencias a cinco (46-41). Con buenas defensas, los de Jenaro Díaz fueron borrando de la pista a los coruñeses, que poco a poco se apagaron. Como las esperanzas del bloque local de mantener la categoría.

Dentro de la pista, los jugadores continuaban ajenos a cualquier tipo de información exterior que podía llegar a intoxicar su juego. Se veía al equipo centrado, intenso como pocas veces. Y fue en el último cuarto cuando el público estaba más atento a la página web de la Federación Española de Baloncesto, cuando el Clavijo rompió el partido definitivamente, con un despliegue coral de los ocho hombres que más confianza le han brindado a Jenaro Díaz a lo largo de la temporada.

Pero el Iberostar ganaba en Palma al Valladolid; el Barça B hacía lo propio con el Prat; el Manresa caía ante el Lleida y el Huesca vencía ajustadamente en los últimos segundos contra el Ourense. Fue la condena para un Clavijo que esta temporada fue de menos a más, pero que falló en momentos claves. Mientras se consumaba el descenso del equipo logroñés, muchos recordaron el triple en el último segundo que dio la victoria al Araberri hace un par de semanas; o la canasta desde su propio campo con el que el Iberostar ganó el 'average' particular... De poco sirve ahora buscar excusas. El Clavijo, que mostró ayer su mejor imagen, es, desde ayer, equipo de Leb Plata.

LEB OROAraberri-Sammic Hostelería 112-92

Clavijo-Leyma Coruña 85-66

Breogán-Oviedo 91-65

Levitec Huesca-Rio Ourense 72-69

Iberostar-Valladolid 74-62

Barcelona-Prat 78-71

Manresa-Lleida 68-74

Palencia-Cáceres 71-80

Tau Castelló-Melilla 88-76