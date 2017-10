El Clavijo busca la velocidad como arma

En sólo un partido en Leb Oro, el Clavijo Robusta dejó claro que la apuesta de Jenaro Díaz pasa por la velocidad y el juego trepidante. «Jugamos 90 posesiones, los que más de la categoría», explicaba el técnico ayer. El estilo, para Díaz, no se discute porque para ese baloncesto de músculo y sacrificio ha diseñado la plantilla.

Uno de los que deben llevar las riendas del juego, Erik Quintela, volvía a Leb Oro cuatro temporadas después y sus sensaciones, a pesar de la derrota, resultaron positivas. «Me gustó mucho el equipo», indicaba. «Es difícil, en poco tiempo, coger tantos conceptos, pero me encantó la intensidad, ir todos al rebote, la defensa agresiva... Me gustó la actitud y con eso se puede trabajar muy bien», incidía el base gallego.

Para él, jugar rápido no es un problema. «En Cambados, durante los dos últimos años, he jugado con ese estilo: contraataque y llegar a fondo. También en Estudiantes, Lugo... «Es el baloncesto que más me gusta», sentenciaba. Ahora, toca refrendar el estilo con la primera victoria, mañana en Ourense. «Como nosotros, han tenido pocos jugadores para entrenar, así que no cuentan con la ventaja de Oviedo. Será un partido más igualado, intenso y de errores. Creo que nos podemos traer la victoria», aseguraba Quintela.