LEB ORO El Clavijo borra de la pista al Barcelona Los riojanos ganan al filial, ponen a su favor el 'basket average' y confirman que el vestuario ha dado un gran giro M. GLERA. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:14

logroño. El Clavijo vivió una de sus mejores noches baloncestísticas de la temporada, porque no sólo ganó al Barcelona, rival directo por la permanencia, sino que además lo hizo por 20 puntos de diferencia (68-88) lo que le permite tener el 'basket average' a su favor y, además, dio una sensación de solidez que no había mostrado durante gran parte de la temporada. Definitivamente, este equipo cambió con su victoria sobre el Tau Castelló. Jenaro Díaz movió piezas, puso orden y el colectivo se ha visto muy beneficiado con las actuaciones de su entrenador. Tres victorias en los últimos cuatro encuentros. Quien juega es porque se lo ha ganado. Se acabó el reparto de minutos para contentar a todos.

El baloncesto es para listos, para pillos, como muchos otros deportes y ayer los veteranos dieron todo un repaso a los imberbes jugadores culés. Cierto que al Clavijo le salió prácticamente todo lo que intentó, pero también es verdad que el Barcelona completó un pésimo partido, con una defensa de tantos centímetros como huecos y sin precisión alguna en ataque, ni en el pase ni en la elección del lanzamiento. Además, se encontró con un adversario que explotó al máximo sus carencias.

El Barcelona tardó en entrar en cada cuarto. Fue una máxima a lo largo de los cuatro inicios. El Clavijo no se arrugó en la pelea de trincheras y buscó la circulación de balón para superar las torres que forman Herun y Diagne. Paradójicamente, muchos de los puntos del equipo riojano llegaron bajo el aro rival, a pesar de que la diferencia de altura era considerable. Pero la inteligencia es más útil que el físico. Yates buscaba el espacio, Cabot aparecía en los espacios y Phillip daba soluciones que cuando él no estaba en este equipo no existían.

Con un 15-17 arrancó un segundo periodo que tuvo nombre propio: Carlos Martínez. Volvía tras superar una lesión y con él llego la revolución. Tras cuatro puntos de Yates y Moto, Martínez se arrancó con 8 puntos consecutivos, dos triples incluidos, que rompieron las pocas ideas defensivas culés. Ahora, el Clavijo ya no anotaba desde dentro de la pintura, sino que también desde la lejanía. Los locales no sabían a dónde acudir y los espacios se contaban por metros cuadrados. Phillip y Coggins se sumaron a la artillería riojana, ante un rival que había desperdiciado dieciocho posesiones, que sólo anotaba desde el tiro libre y que se iba al descanso con un 30-45 que, visto lo visto, sentenciaba el duelo.

Sin embargo, el Clavijo es imprevisible. Hay que temerle. Ayer, no. El Barcelona no encontraba a Font, anulado por la defensa riojana, ni a Herun, su máximo anotador, ni a Dedovic. Era un alma en pena. Phillips y Yates asumían el mando. 30-50, máxima diferencia del partido en esos primeros minutos. Coggins mantenía su acierto. Los tres nombres propios del Clavijo. Su rival seguía apelando al tiro libre, con muchos errores. Nada había cambiado.

Sólo el Clavijo podía perder este partido, pero no lo hizo. La guardia pretoriana de la que se ha rodeado Jenaro Díaz tras la 'limpia' que ha hecho en la plantilla, quiere la permanencia. Con menos hombres, rotó mejor. Yates mantuvo su ritmo anotador, Cabot tomó el relevo de Phillip y Coggins volvió a aparecer en los últimos instantes para rematar la faena, aunque quien cerró el partido fue Quintela con un triple (68-88).