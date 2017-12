De cien a cero en sólo una semana Guillermo Rubio anota ante la oposición de Cabot y Coggins. :: sebas senande/el progreso El Clavijo firma un partido vergonzoso ante un Breogán que le pasó por encimaLos riojanos sólo fueron competitivos seis minutos antes de destruirse en una espiral de pérdidas, desacierto y falta de contundencia V. S. Sábado, 23 diciembre 2017, 23:14

logroño. El Clavijo, el pasado fin de semana, se exhibía ante Huesca. Lograba su triunfo más contundente del año y cerraba el partido llegando a los 103 puntos. Seis días después, los riojanos volvieron a casa después de sufrir una derrota humillante. El Breogán jugó con los de Jenaro Díaz y logró una diferencia final de 46 puntos después de un 96-50 demoledor. Los de Natxo Lezkano casi doblaban a los logroñeses, circunstancia que en cualquier patio de colegio obligaría al perdedor a sufrir vergonzosas obligaciones por parte del ganador.

Del todo a nada en una semana. El técnico ha asegurado durante estos días que no creía que el buen partido ante Huesca se hubiese basado en el acierto. Pero en Lugo, éste no existió (tres triples de 25 intentos, por ejemplo), a lo que se añadió una sangría en la circulación de balón (20 pérdidas) y enormes problemas para defender en la zona a Sulejmanovic, Demetrio o Stainbrook. Demasiados debes como para ganar, pero es que la cuestión es que ni se compitió. Curiosamente, los jugadores del Clavijo rebotearon mucho, especialmente en ataque, un dato positivo que no enmascara que las capturas llegaron tras decenas de errores en el tiro.

LIGA LEB ORO EQUIPO PJ PG PP PF PC 1 Breogán 14 12 2 1229 1049 2 Prat 14 11 3 1066 948 3 Melilla 14 10 4 1052 1005 4 Manresa 13 9 4 1027 941 5 Valladolid 14 8 6 1071 1030 6 Oviedo 13 8 5 1026 992 7 Leyma Coruña 14 7 7 1084 1078 8 Actel Força Lleida 14 7 7 1104 1104 9 Palencia 14 7 7 1034 1043 10 Tau Castelló 14 7 7 1062 1101 11 Levitec Huesca 14 6 8 1004 1020 12 Araberri 14 6 8 1130 1174 13 Cáceres 14 6 8 1055 1108 14 Iberostar Palma 14 5 9 1065 1112 15 Sammic Hosteleria 14 5 9 989 1069 16 FC Barcelona Lassa 13 5 8 978 1009 17 Clavijo 14 4 10 1048 1168 18 Rio Ourense 13 1 12 966 1039

Todo fue mal casi desde el principio. Seis minutos aguantaron el toma y daca los riojanos, después de Balamou y Bieshaar llevasen el marcador al 14-12. A partir de ahí, el Breogán, mucho más concentrado, rápido en defensa y en las ayudas, convirtió al Clavijo en un manojo de nervios. Con un parcial de 8-0 y demasiados errores en el tiro exterior, la distancia se abrió hasta los 10 puntos (22-12, m. 8). Pero no fue lo peor eso, ni tan siquiera acabar el cuarto 26-15, sino la nula reacción posterior que llegaría al drama en el último cuarto, cuando el equipo no fue ni una sombra de su anterior cita.

Salva Arco, por fuera, y Sulejmanovic, por dentro, fumigaron los mínimos intentos de resistencia del Clavijo. En los seis primeros minutos de ese cuarto, el Robusta Clavijo sólo logró anotar cuatro puntos, todos obra de Yates. Mientras, los lucenses se lanzaban a cuchillo a por un rival cada vez más endeble. Así, desde la línea de triple, con Ricardo Úriz y Löfberg, la diferencia superó los 20 puntos (40-19, m. 17) pero aún quedaba más hiel que beber.

Como en una casa del terror, donde cada paso de estancia a estancia se va haciendo más oscuro y tétrico, los riojanos comenzaron el tercer cuarto con un 47-25 que, diez minutos después, se convirtió en un 69-37. La sangría ya era de 32 puntos, con Löfberg, Salva Arco o Sergio Quintela acertados (el hermano menor ganó la batalla al mayor, Erik, en una batalla descafeinada por la falta de competitividad del encuentro).

Sufrimiento ininterrumpido

El reloj descontaba minutos de sufrimiento. Ni Coggins (el máximo anotador del equipo se quedó en dos puntos), ni Gutenius, inédito, ni Adala Moto, precipitado y jugando demasiado lejos de la bombilla, ni Balamou ni el propio Erik Quintela encontraron su juego. El Breogán, sólidamente asentado atrás, generando muchos errores, no se dejó llevar ni un segundo y, a ritmo de apisonadora, siguió y siguió empujando a un Clavijo ya desesperado. De 32 se pasó a 46 puntos de diferencia sin que los logroñeses pudiesen frenar la sangría, a pesar de un par de triples de Cabot que no cambiaban nada.

El Cafés Candelas Breogán disfrutaba de los minutos más cómodos de la temporada, con el viento a favor y ante un rival desfondado en lo físico, pero sobre todo en lo anímico. En la montaña rusa de la Leb Oro no resulta difícil pasar de la cumbre al pozo en una semana, lo difícil es trazar un camino de regularidad. De momento, el Clavijo es penúltimo clasificado y el Breogán vuelve a ser líder de la competición.

TAU Castelló - CB Prat 76-70

Cáceres P. Humanidad - Sáenz Horeca Araberi 89-85

Levitec Huesca - Sammic Hostelería 73-69

Melilla Baloncesto - Actel Força Lleida 80-92

Chocolates Trapa Palencia - Carramimbre Valladolid 76-70

Cafés Candelas Breogan - CB Clavijo 96-50

Iberostar Palma - Leyma Coruña 90-97

Barcelona Lassa - Unión F. Baloncesto Oviedo Hoy,18.00

ICL Manresa - Río Ourense Termal Hoy, 19.00