El Campus Promete prescinde de Whitney Knight

logroño. El Campus Promete hizo oficial ayer la segunda rescisión de contrato en lo que va de temporada. Tras Cristina Pedrals, ahora es la estadounidense Whitney Knight la que sale del equipo.

La alero, de 24 años y con pasado en la WNBA, no ha cumplido con las expectativas generadas. Llamada a ser una de las jugadoras de referencia, sin embargo, no ha demostrado su valía en la cancha. Con 7,4 puntos y 2,8 rebotes por encuentro, no ha brillado en ninguno de los partidos. Desde su aterrizaje en Logroño, ha sufrido problemas en un tobillo, que apenas le han permitido entrenar con normalidad, lo que se ha notado en su rendimiento. La reestructuración del equipo, con los fichajes de Adrijana Knezevic y Vanessa Gidden busca que el Promete salga de los puestos de abajo de la tabla.