El Campus Promete espera un sábado de resurrección

Logroño. Tres victorias consecutivas, la mitad de todas las conseguidas en la temporada, han colocado al Campus Promete a un paso de la salvación. Complicado, casi imposible, pero al alcance de una victoria y, cómo no, de esperar. El sábado, las riojanas se juegan no sólo la permanencia, sino evitar una cascada de descensos y una vía de agua en la estructura de un club ejemplar en lo deportivo hasta este malhadado curso 2017/2018.

A las 19.00 horas del sábado, en el casi inexpugnable pabellón Wurzburg, donde sólo el Uni Ferrol ha logrado sacar un triunfo este año y de eso ya han pasado cinco meses, las de Julián Martínez intentarán confirmar su resurrección deportiva, 24 horas antes de la religiosa. Para ello necesitan ganar al Perfumerías Avenida y que el Quesos El Pastor, a la misma hora, no gane en la pista del Ferrol. Ninguno de los dos rivales se juega nada en el envite. Las salmantinas van a acabar el curso en primera posición, mientras que el Ferrol no puede superar al Mann Filter por un solo punto en el 'basket average' y entrará en el 'play off' como cuarto clasificado.

Mientras, el Perfumerías Avenida tiene la vista puesta en Europa. Este miércoles, las charras se la juegan en casa. Deben remontar los siete puntos de desventaja que obtuvo el Galtasaray en el partido de ida de las semifinales de la Eurocup. Buena parte de su temporada pasa por dar la vuelta a ese 69-62. Tres días después, recibirán a las riojanas. El cansancio puede hacer mella en el Avenida. Todo ayudará para que el Promete viva su particular milagro.