«Buscar excusas te vende la falsa paz»

Jenaro Díaz lucía abatido tras consumarse el descenso de su equipo. No obstante, sus primeras palabras fueron de «gratitud» a los jugadores que le han acompañado esta temporada -diez de ellos desde el inicio- «y muchos de ellos entrenando desde las 8.00 de la mañana». También agradeció a la ciudad «que ha apoyado a un equipo nuevo que había que unir», además de la prensa «que me habéis ayudado muchísimo diciendo lo que pensabais».

El entrenador del Clavijo no quiso entrar a analizar las razones por las que acabó descendiendo el conjunto riojano. «Hablar de eso es escaparte de la realidad. Sabemos que hubo una temporada que fue difícil, que apostamos por mucha gente de fuera... sabemos muchas cosas pero da igual. Buscar excusas te vende la falsa paz», apuntó. «Hay que tener responsabilidad de lo que ha pasado, hay que ver que en el pabellón se puede tener un muy buen ambiente de baloncesto y de jugar a un muy buen nivel contra Coruña. Me quedo con eso, no buscando un culpable».

«Si hemos bajado es porque lo hemos merecido. Hay que dar la enhorabuena al Lleida, que ha ganado en Manresa, y al Barça, que ha ganado al Prat», dijo y negó sentir alguna suspicacia con estos resultados. Sobre su futuro comentó que hoy estará comiendo en una bodega con unos amigos. «Es lo único que puedo decir».