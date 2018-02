Baloncesto Buena imagen, pésimo resultado La jugadora del Girona Nuria Martínez intenta entorpecer el balón a Robinson. :: Sonia Tercero El Campus Promete domina al Girona durante medio partido pero cae al final(58-71) | Las riojanas firmaron un primer cuarto excelente, pero las gerundenses, tras pasar malos minutos, se recuperaron gracias a Mendi, Buch y Romeo VÍCTOR SOTO Logroño Lunes, 26 febrero 2018, 08:11

Resultó un esfuerzo estéril. En la estadística y en la tabla clasificatoria, el Campus Promete sumó otra derrota y ya sólo le quedan cinco encuentros para tratar de salvarse. La misión se complica y pensar en Liga Femenina 2 resulta cada vez más inevitable.

Pero ayer, por fin, las de Julián Martínez dieron la cara y durante bastantes minutos hicieron soñar a los aficionados con que se podía dar la sorpresa al todopoderoso Girona. Fue en los quince primeros minutos cuando se vio a un equipo sobre la pista. Un grupo entregado, luchador y comprometido. Una defensa cerrada, presionante hasta la asfixia y un ataque si no brillante, por lo menos resolutivo. En la recta final de la temporada, con todo en contra y ante el segundo mejor conjunto de la competición, el Campus Promete exhibió los mejores minutos del año en un inicio arrollador. Pero no fue suficiente. Porque el Girona es un conjunto superior al que nunca se puede dejar respirar. Y las riojanas, cuando les faltó el aliento, no pudieron frenar las individualidades primero de Mendi y Nuria Martínez y, en el tramo final, de Roso Buch

Aunque el marcador tardó en abrirse tres minutos gracias a un triple de Jovanocic, el trabajo en la zona estaba logrando secar al Spar Citylift Girona. Gidden y Sofía da Silva, con tiros desde la pintura, buscando más el espacio abierto que la trinchera, iban hinchando el zurrón de las riojanas mientras las gerundenses no veían aro o bien perdían balones en sus ataques. Así, en el minuto 6 sólo habían podido anotar cuatro puntos y, al cierre del parcial, 6, mientras que las riojanas ya sonreían con una renta de diez (16-6).

Aunque el desgaste era grande, todo parecía marchar sobre ruedas tras el primer descanso, con Da Silva y Paula Estebas poniendo ritmo e incrementando las diferencias (26-14, m. 17 con un triple de Jovanovic). Pero Gidden, con dos faltas, se sentaba en el banco mientras Leslie Knight, lesionada en la primera jugada, no podía ayudar a sus compañeras. Las ausencias se notaron porque el Girona posee un talento inmenso y puede parecer muerto cuando sólo está dormitando. Magali Mendi tomó las riendas y en un puñado de buenas acciones dejó en el tanteador en 30-27 para llegar al descanso. El monstruo seguía con vida.

Cambio de papeles

No tardó en demostrarlo tras la vuelta de vestuarios, con una Nicole Romeo que anotó tres triples en el parcial. Primero, las de Eric Suris se pusieron por delante con timidez y, ya en el pulso, abrieron las primeras fisuras a su favor, de hasta cinco puntos. Parecía que cada reacción de las riojanas, con Jovanovic o Stamolamprou desde el exterior, era respondida por las catalanas con fría solvencia. Las cuatro faltas de Angelique Robinson y la ausencia de Knight, que intentó jugar tras el receso pero apenas aguantó un par de minutos, estaban pasando factura a las locales, que llegaron al último cuarto con una desventaja de cinco puntos (46-51).

Había esperanzas, pero el Girona ya había enseñado los dientes. Y los iba a hincar sobre la ya cansada carne de las riojanas. Roso Buch, con dos canastas y un triple, colocó el 50-60 a falta de cinco minutos. A las de Julián Martínez, después de tanto esfuerzo, les iba a pasar factura todo el trabajo y la mala fortuna acumulada durante el partido.

Porque no es suficiente con ganar quince o veinte minutos o dar buena imagen. A falta de cinco partidos, el Promete se la juega al todo o nada en una liga que no perdona los errores pasados.