El Robusta busca aliados en un duelo decisivo

El Calzados Robusta y el Magia Huesca llevan semanas tratando de evitar que el encuentro de hoy (12.00 horas, Palacio de los Deportes) adquiera tintes dramáticos. Pero la clasificación se empeña en resaltar que el ganador del choque, a falta de cinco jornadas para el final de la liga, pueda avanzar en su objetivo de la salvación. Si los de Antonio Pérez ganan, dejarían a los oscenses a una victoria, pero también con el 'basket average' en contra. Los oscenses deben ganar en Logroño y hacerlo por más de nueve puntos para lograr ese doble objetivo compartido.

Antonio Pérez prefirió, en la previa, hacer un llamamiento motivador y, al mismo tiempo, tranquilizador: «Es un partido de verdad que deja poco margen de error. Es importante porque puede dejar a un rival a dos victorias a falta de cuatro encuentros, así que es importante pero no definitivo». Cinco equipos pelean por evitar acompañar a Marín en el descenso, aunque dos (Prat y Tau Castelló) cuentan con dos triunfos más que riojanos, oscenses y el Barcelona B.

La permanencia es la meta de ambos conjuntos. El Magia Huesca, después de una magnífica campaña pasada, se ha visto inmerso en la zona de problemas. Eso sí, en los últimos seis encuentros, de la mano de su nuevo técnico, Guillermo Arenas, ha logrado cuatro triunfos que le han permitido meterse de lleno en la pelea por la supervivencia.

Mientras, la irregularidad ha sido la nota predominante del Calzados Robusta, que necesita que los triunfos ratifiquen la mejoría de su juego. Esta mañana, además, Antonio Pérez tendrá la baja de Adrián Laso y la de Simon Birgander, con un tobillo maltrecho que no le ha permitido ejercitarse en las últimas tres semanas, y a Tunde Olumuyiwa dispuesto a jugar pero con problemas musculares. Eso sí, recupera a Kupsas, que no pudo comparecer en Lugo porque se trataba de un partido aplazado y no tenía ficha en ese momento. «Estamos usando a Norris de cinco y a Galarreta de cuatro, pero ni nos quejamos ni somos victimistas», incidía el técnico.

Con lo que sí va a poder contar hoy Antonio Pérez y su plantilla es con el apoyo de las gradas. Desde el club se ha facilitado la venta de entradas a 3 euros y se franqueará el acceso a los socios de la UD Logroñés y a todos los jugadores de cualquier club de cantera de La Rioja que acudan equipados a la cita matinal. «Va a venir mucha gente, llamada por el morbo o por lo que sea, incluso los que desean vernos perder, pero queremos que sea una fiesta a nivel de baloncesto», incidía Pérez. «El jugador va a notar la presencia de la gente».

«Es el momento definitivo. Este partido es vital y tenemos que remar todos juntos como en los tres partidos anteriores porque estamos en una buena dinámica a pesar de las lesiones», aseguraba Carles Bravo, el jugador más veterano de la plantilla antes del encuentro.

Pendientes de Gintvainis

En lo deportivo, el Magia Huesca llega al Palacio también con apoyo (se espera a más de un centenar de aficionados oscenses que por cinco euros tienen viaje, entrada y bocadillo) y con todos sus hombres. Especial atención merece el base lituano Gintvainis, con casi 13 puntos de media por partido, y el pívot Albert Fontet, un exACB que aporta diez puntos y seis rebotes por choque. «Son sus referentes ofensivos junto a Mikel Motos y Gantt, aunque también destacan Lafuente, el capitán, que aporta coraje y corre bien a la contra, y Portález y Simovic», analizaba Pérez Caínzos.

Con un bloque compacto y que ha empezado a defender mejor y mostrar solidez, el reto parece complicado, pero también accesible. El premio, muy goloso, está a la vuelta de la esquina, así como queda en la retina el gran partido ante Breogán, último en casa, en el que los riojanos llegaron a 93 puntos con una exhibición desde el exterior. «Ahí mostramos que estamos en un gran momento físico. Ahora, tenemos que trabajar en concentración, esfuerzo, rebotes... Las cosas básicas más allá del acierto», añadía Pérez. «Si hay trabajo, el baloncesto te lo devuelve todo», concluía.