Adiós intrascendente en Zaragoza

El Campus Promete cierra hoy su mejor curso en Liga Femenina aunque con una calma que no hubiesen deseado las de Andreu Bou. La derrota de la pasada jornada ante el IDK Gipuzkoa dejó a las riojanas sin opciones de pelear por los play off, el auténtico sueño de la temporada, por lo que hoy en Zaragoza (19.00 horas) sólo está en juego el orgullo, el concluir el año con buenas sensaciones y alcanzar una séptima posición que no sirve para nada.

El rival de las logroñesas, el Mann Filter, tampoco tiene alicientes en la contienda. Ha asegurado la permanencia con solvencia y su acicate será poder ofrecer a su público una despedida agradable.

No se trata de un encuentro fácil de jugar. Sin motivación extraordinaria, resulta demasiado fácil dejarse llevar, aunque en la retina debe quedar el triunfo de las mañas en Lobete en el choque de la primera vuelta que impidió a las de Andreu Bou aspirar a la Copa de la Reina. Una pequeña venganza deportiva puede ser un buen argumento para movilizar a un grupo unido y que ya empieza a pensar en la próxima campaña.

Las riojanas podrán contar con todas sus jugadoras para la cita, a excepción de Yurena Díaz, lesionada durante todo el curso, a las que se sumarán Laura Arroyo y María España, fichadas para el filial pero que han hecho méritos para aspirar, la próxima temporada, a contar con una ficha en el equipo de Liga Femenina. También será el momento de las despedidas, puesto que habrá varias jugadoras que vistan por última vez la camiseta del Promete después de una campaña brillante, en algún caso, o irregular, en otros.

Un potente juego interior

El principal escollo que deberán superar las logroñesas será el juego interior del Mann Filter. Alisia Jenkins y Luci Pascua ponen la intimidación y los centímetros, mientras que Roneeka Hodges es un portento deportivo que está firmando una media de 17,5 puntos por encuentro. La eslovaca Tetemondova es otro de los puntales de las aragonesas, con acierto desde la pintura y también desde la línea de tres y una media de casi nueve rebotes por encuentro.

La dirección del juego la lleva la montenegrina Snezana Aleksic, una jugadora rápida y que sabe mover a sus compañeras, mientras que en el exterior las de Víctor Lapeña ofrecen menores registros, con Natalie Van den Adel y la británica Vanderwal.

El técnico del equipo riojano, Andreu Bou, reconocía que ahora debe primar «el espíritu competitivo». «El equipo ha luchado hasta el final», explicaba. «Hemos intentado llegar al play off y la sensación es que hemos luchado al máximo pero no nos han salido dos buenos partidos ante Cadí La Seu e IDK Gipuzkoa. Así que queremos acabar con buenas sensaciones defensivas y ofensivas», señalaba. «Hay ganas de competir y de hacer un último buen partido ante un rival que es un buen equipo y que en la primera vuelta nos ganó», concluía el preparador.