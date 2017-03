Tunde, único referente bajo los aros

logroño. El Calzados Robusta dirime hoy en el Pazo dos Deportes de Lugo, frente al Cafés Candelas Breogán, el partido aplazado de la decimoctava jornada, que debía disputarse el pasado tres de enero y que les vino bien a ambos clubes posponer. Sin embargo, el conjunto riojano acude a la cita mermado en su juego interior, porque tres de sus cuatro jugadores no podrán participar del encuentro.

Adrián Laso está lesionado para tiempo; Simon Birgander continúa muy lastrado de su lesión y, aunque viaja, no podrá actuar, y Mindaugas Kupsas llegó el equipo en febrero, por lo que en aquella fecha no estaba fichado y no puede ser alineado en este encuentro.

Así, el juego interior queda reducido a Tunde Olumuyiwua, único referente bajo los aros. Bonifant y Norris serán los encargados de apoyar al ala-pívot riojano en una labor ardua en la que además de defender, tendrá que tener cuidado con las faltas personales. Por parte del Breogán, son dos los jugadores en la misma tesitura que Kupsas, el pívot Cabanas y el alero Bropleh, que en la pasada jornada le endosó 22 puntos al Leyma Coruña.

Antonio Pérez confía en el juego exterior del Robusta ante un Breogán que lucha por el ascenso directo

Va a ser una lucha un tanto desigual de nueve jugadores lucenses contra ocho riojanos. Esta vez, el fondo de banquillo constituye una auténtica quimera. Por eso, Antonio Pérez ha preparado un sistema en el que el juego exterior va a tener preponderancia en el ataque. Ante el Ourense, el pasado viernes, Pressley y Bonifant soltaron los brazos y consiguieron un porcentaje de aciertos importante. Galarreta, Bravo y Norris estuvieron solventes y la labor de Garrido y Martín en la dirección fue de calidad. Se ha trabajado estos dos días precedentes en intentar mantener esa progresión en el tiro y hacer daño desde fuera de la pintura. En defensa el equipo tendrá que arropar mucho a Tunde para evitar que las personales le mermen en su trabajo. Difícil papeleta ante jugadores de la talla y la calidad de Stainbrook, Fakuade o Cruz.

El técnico del conjunto riojano es consciente de la enorme dificultad que entraña sorprender al Breogán en su feudo y más con estas bajas en el juego interior, pero ayer se mostraba ilusionado: «Jugamos contra un equipo que está peleando por el ascenso directo, pero nosotros tenemos en este partido una 'bola extra' para salir del descenso, que vamos a intentar aprovechar».

«El Breogán posee un gran nivel físico y cuenta con jugadores que han estado en la Liga Endesa, pero nosotros vamos a plantear el partido para ganarlo, no para no perder. Si lo hacemos, daremos un gran paso adelante», añadía el técnico, que finalizaba con un «vamos a intentar ser protagonistas, valientes sobre la cancha y vamos a jugar con fe, con un mayor nivel mental y emocional que ellos. Es nuestra baza».