En directo: Breogán-Robusta

El Calzados Robusta dirime hoy en el Pazo dos Deportes de Lugo, frente al Cafés Candelas Breogán, el partido aplazado de la decimoctava jornada, que debía disputarse el pasado tres de enero y que les vino bien a ambos clubes posponer. Sin embargo, el conjunto riojano acude a la cita mermado en su juego interior, porque tres de sus cuatro jugadores no podrán participar del encuentro.

Adrián Laso está lesionado para tiempo; Simon Birgander continúa muy lastrado de su lesión y, aunque viaja, no podrá actuar, y Mindaugas Kupsas llegó el equipo en febrero, por lo que en aquella fecha no estaba fichado y no puede ser alineado en este encuentro.