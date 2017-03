El Robusta afronta el momento clave del curso con las dudas de Pressley y Laso

De los dos próximos partidos dependen buena parte de las opciones de permanencia del Calzados Robusta en Leb Oro, después de seis cursos consecutivos en la segunda categoría del baloncesto español. El FC Barcelona B y el Huesca son rivales directos y en esos encuentros, además de los puntos en juego, también están los 'basket averages'. Así, contra un Barcelona B a pleno rendimiento y que es el equipo más en forma de la competición con cinco triunfos consecutivos, y Huesca, que ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros, el Calzados Robusta no puede dar ningún paso atrás. Luego restarán seis jornadas, pero no se pueden posponer las obligaciones si no se quiere pasar por apuros. «La viabilidad del club está en estos ocho partidos», sentenciaba Alberto Ruiz de Galarreta en el plató de 'Minuto 90 y tantos' de TVR.

Para asegurar el futuro, Antonio Pérez desea contar con todos los jugadores, pero esto resultará complicado, especialmente en el caso de Adrián Laso. El pívot sigue arrastrando un problema en el nervio ciático y ayer se le realizaron pruebas para determinar el alcance de la dolencia y descartar, incluso, la aparición de una hernia. Pero los galenos aún no han dado los resultados al jugador, así que su participación está en duda. De momento, Laso sufre muchos dolores, así que tendrá que mejorar mucho de aquí al domingo.

Mientras, el que también preocupa es Bryce Pressley, que sufrió una contusión en el tobillo y también está siendo sometido a pruebas médicas. Queda tiempo, pero su baja resultaría importante en un momento en el que todos son necesarios. Las buenas noticias llegan por parte de Simon Birgander y Babatunde Olumuyiwa, que han mejorado y que ya se han entrenado con normalidad.