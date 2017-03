Antonio Pérez asomaba en la sala de prensa con el semblante muy serio. No era para menos. «El baloncesto no engaña. No hemos tenido una buena semana para entrenar y se ha notado en el partido. Empezamos muy bien, alegres, pero el equipo se ha ido cayendo, nos hemos atascado ante su defensa en zona. Hemos sido muy débiles mentalmente y físicamente no hemos aguantado el partido», indicaba.

«El Araberri siempre compite. Venían de una mala racha, pero ha tenido en sus mejores hombres la clave del partido. Hemos hecho 30 puntos en el primer cuarto y 38 en el resto. Hemos ido cayendo física y mentalmente», finalizaba.

La otra cara de la moneda era la del entrenador visitante, Arturo Álvarez, que se mostraba muy contento por el triunfo. «Es un día importante para el Araberri que, en su primer año en LEB Oro, prácticamente ha conseguido la permanencia. Hemos estado siete partidos sin ganar y el presidente me ha mantenido, por lo que le estoy muy agradecido», empezaba diciendo.

Sobre el partido, comentaba: «Ha sido un triunfo de prestigio. Ellos han comenzado muy fuertes, pero luego hemos hecho defensas alternativas al hombre y en zona y se han parado. Hemos manejado bien la ventaja y hemos conseguido una bonita victoria».