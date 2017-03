El Robusta vuelve a no defender

logroño. La clave del partido de Son Moix iba a estar en el balance defensivo que pudiera ofrecer el conjunto riojano ante un equipo que anota de tres puntos con suma facilidad y que además cuenta con un juego interior que puede aprovechar los bloqueos para hacer mucho daño dentro de la pintura.

LA ESTADÍSTICA 94 PALMA AIR EUROPA

79 CALZADOS ROBUSTA Leyma Coruña-Cáceres 83-69 RETA Bet.es GBC-Actel Força Lleida 71-65 TAU Castelló-Cafés Candelas Breogan 88-96 Prat-Unión Financiera Oviedo 79-97 Saénz Horeca Araberri-Ourense Termal 73-79 Marín Peixegalego-San Pablo Burgos 79-89 Melilla-Quesos Cerrato 88-76 Palma Air Europa-Calzados Robusta 94-79 Barcelona Lassa-Magia Huesca Hoy. 19.30 h. EQUIPO PJ PG PP PF PC 1 Retabet.Es Gbc 26 18 8 1929 1847 2 U F Oviedo 26 17 9 2084 1995 3 San PabloBurgos 26 17 9 2110 1971 4 Quesos Cerrato 26 17 9 2145 2058 5 Breogan 25 17 8 2193 2005 6 Melilla Baloncesto 26 16 10 2024 1924 7 Leyma Coruña 26 16 10 2127 2049 8 Ourense Termal 26 15 11 2017 1963 9 Actel Força Lleida 26 14 12 1972 1944 10 Palma Air Europa 26 14 12 2060 2025 11 Caceres 26 12 14 1992 2125 12 Araberri 26 12 14 2035 2046 13 Tau Castelló 26 10 16 2040 2095 14 Prat 26 10 16 2022 2120 15 Calzados Robusta 25 8 17 1909 2006 16 Magia Huesca 25 7 18 1786 1940 17 M. Peixegalego 26 6 20 1868 2102 18 Barcelona Lassa 25 6 19 1802 1900

El Calzados Robusta no fue fiel su habitual puesta en escena, con una defensa que se atraganta en ocasiones a sus rivales y que le hace fuerte para pensar en una posible victoria. Ayer no funcionó el muro de contención riojano. El Robusta volvió a no defender y terminó vapuleado (94-79) de nuevo por los mallorquines, encajando 23 puntos o más en cada uno de los cuartos del partido, y anotando 15 triples a lo largo del encuentro. Permitió el juego alegre del Palma, que supo sacar partido de las individualidades de sus mejores hombres sobre el parqué.

La defensa riojana, mucho más relajada de lo necesario, dio alas a Úriz y Bivià a la hora de crear juego y de anotar (19 y 13 puntos respectivamente), para volver a encajar más de noventa puntos por cuarta vez en la temporada, algo a lo que ya no estaba acostumbrado el equipo de Antonio Pérez.

Una derrota, en fin, para pensar que hay que apretar mucho más, y sobre todo estar más activos en la presión sobre el jugador rival. Ayer, los mallorquines agradecieron las facilidades que les dieron para anotar.

Si todo esto se adereza con la falta de acierto en el tiro y los errores en los pases con todo a favor, se va un partido que en el descanso aún tenía visos de poder disputarse. Galarreta, con 21 puntos, y Pressley (11) en el tramo final, fueron los máximos anotadores riojanos en una mañana muy negra en defensa y gris en ataque.

Malos inicios

El Calzados Robusta dejó hacer en los primeros compases al conjunto mallorquín, y lo aprovecharon bien Fornas, Serrano y Úriz para hacer un parcial de 9-2 que marcaría la tónica del primer cuarto.

Los aciertos de Galarreta, Bravo y Kupsas no servían para acortar distancias, porque Zentotitabengoa se dejaba ver y empezaba a clavar triples para llegar a 18-8. Bonifant anotaba un triple y entre Kupsas y Martín, entrando a canasta, ponían el marcador final en 23-19, porque el Palma también fallaba en sus lanzamientos. Los errores no forzados en el pase lastraron demasiado e impidieron al Robusta llegar al segundo cuarto con un marcador más apretado.

Martín se mostraba bullicioso y Birgander anotaba para empatar el encuentro nada más iniciarse el segundo tiempo. Las canastas de tres y de dos se sucedían en ambos aros con un Grabauskas que encestó cuatro balones seguidos prácticamente sin defensor que le detuviese. Menos mal que Galarreta seguía anotando y Kupsas dominaba el tablero. Olumuyiwa regresaba al equipo con dos canastas que hacían que no se fuera el Palma en el marcador, con Fornas, Úriz y el líder del equipo, el veterano y excelente Bivià, como hombres claves del equipo. El descanso llegaba con un 46-41 que dejaba la puerta abierta a cualquier posibilidad.

Pero pronto se cerraron, porque el Palma salió enchufado y se fue al 58-44 en un par de minutos de acierto. Biviá anotaba y hacía encestar a sus compañeros con cierta tranquilidad, mientas que el Robusta no era capaz de meterse en el partido. Pressley conseguía dos canastas y Bonifant dos triples, pero erraba otros dos y Martín le acompañaba en esa faceta. La anotación coral de los locales, con Bivià en la dirección del juego, hacía que el marcador se fuera al 71-56 al final del tercer cuarto.

Eran 15 puntos de diferencia que se convirtieron en 22 después de una serie de triples de Fornas, Medori y el propio Bivià, para poner un 87-65 esclarecedor en el luminoso. A partir de ahí, el Palma se dejó ir, intentó hacerlo bonito y fue cuando el conjunto riojano tuvo capacidad de maquillar el resultado a base de canastas de Galarreta, Pressley y Garrido, así como un tiro libre de Kupsas, hasta el 94-79 final.