Intimidación y también anotación

El pívot lituano del Calzados Robusta Mindaugas Kupsas se ha adaptado en menos de un mes al juego colectivo del equipo y ya es una pieza importante, tras la marcha de Gerun, en el engranaje de la máquina que ha llevado a los riojanos a conseguir dos victorias consecutivas y que aspiran a sumar una nueva en la dificilísima cancha del Palma Air Europa mañana domingo.

Kupsas debutó recién llegado ante el Melilla y apuntó cualidades defensivas que le mostraban como un pívot con intimidación y que sabe sacar provecho de su envergadura. Ante el Leyma Coruña, en tierras gallegas puso dos tapones y se encargó de dejar sin efecto el trabajo de un Olmos que habitualmente hace mucho daño en la zona rival.

Le faltaba dar el paso en ataque. Y ante el Marín Peixegalego obtuvo el fruto de su trabajo, sumando 17 puntos, y cinco rebotes para una valoración de 19 puntos. Anotó 5 de 6 lanzamientos de dos y 7 de 8 tiros libres. En tres partidos ha sumado 30 puntos y 18 rebotes. Y está empezando a darse a conocer.

Capacidad de trabajo

Kupsas hace del trabajo su hobby. No se pierde un entrenamiento voluntario y hace equipo. El jugador se siente valorado: «Estoy bien al noventa por ciento. Cada día que pasa me siento mejor, me gusta trabajar fuerte y conseguir metas».

Le gusta esta Leb Oro española: «Es una liga de mucho nivel. Hay muy buenos jugadores participando en ella. Es parecida a la primera liga lituana. Sigo aprendiendo y me siento contento, porque cada día noto que me voy adaptando mejor al juego del equipo».

Ante el Marín fue decisivo en el tramo final del partido. No le tiene miedo a la responsabilidad: «Me gusta tener el balón del triunfo en mis manos, pero si hay otro compañero mejor situado para anotar, no dudo en pasarle el balón».

Ante el partido del domingo, el jugador piensa en mantener su línea de progresión: «El equipo está jugando bien y me encuentro con muchas ganas de aportar mi máximo nivel de juego».