Triunfo, permanencia y mucho más

La derrota del CREF ¡Hola! daba la primera alegría de la tarde al Campus Promete. La permanencia estaba lograda sin siquiera sudar. Pero el regalo no resultaba suficiente. A pesar del recuerdo de las dos sufridas campañas anteriores, este curso el equipo aspira a algo más. Tiene hambre y saberse otro año en Liga Femenina no ha sido sino un trámite. Era el primer objetivo. Pero en el punto de mira hay otros muchos más jugosos.

Y para lograrlos, las de Andreu Bou deben aprender a superar a rivales teóricamente superiores. Ayer no sólo lo lograron batiendo al Gernika, tercero, sino que lanzaron un mensaje al Perfumerías Avenida y al Girona, sus rivales en las próximas jornadas. El Campus Promete quiere dar guerra a cualquiera, como bien hizo ayer frente al Gernika. Eso sí, no fue un partido brillante, a excepción del tramo final, y ante un rival que no contó con su mejor jugadora, la lesionada Carter, lo que descolocó a las vizcaínas.

Fue un choque irregular en el que la igualdad se mantuvo durante la primera mitad, con ligeras ventajas casi siempre para las locales, que en el primer cuarto hicieron mucho daño a las vizcaínas con su juego interior y con los tiros en suspensión de Juana Molina. El Gernika sufría mucho para ajustar la defensa de Knight, que se hacía fuerte bajo el aro. Pero la máxima diferencia (19-12) se diluyó en el minuto final del parcial con dos triples consecutivos de María Asurmendi, mal defendida, para llegar al cierre con 21-19 en el tanteador.

Cambió el partido porque las vascas mejoraron su defensa y lograron ponerse por delante con otro tiro exterior de la imparable Asurmendi (23-26, m. 13). Pero el Campus Promete no cejó con Juana Molina acertadísima y Parks devolviendo la máxima diferencia (37-30) con un triple. Pero María Asurmendi y María Pina pusieron cemento en la brecha con sus canastas para dejar el choque abierto (39-37) de cara a la segunda mitad.

Faltaba un factor desequilibrante en el partido y entonces apareció Sandric. La jovencísima alero se desató en unos minutos en los que las riojanas perdieron el mapa de juego. Hasta siete pérdidas en cinco minutos, los dos primeros sin tan siquiera buscar el aro, pudieron dejar fuera de juego a las locales, pero las vizcaínas no lo aprovecharon. Sólo Sandric anotaba (13 de los 17 puntos del tercer parcial fueron suyos) y las de Bou, a remolque, evitaban la hemorragia con un triple lejano, feo y sobre la bocina de la enchufadísima Juana Molina (53-54).

Emoción e intensidad

Hasta ese momento, no era el prototipo de gran encuentro, aunque la emoción, la intensidad y los cambios de dominio daban al choque un brillo especial. Pero el Campus Promete guardaba artillería para la recta final. La cuarta falta personal de Sandric a falta de ocho minutos y la cuarta de Gernika cuando restaban siete fueron dos balones de oxígeno para las riojanas. Un triple de Asurmendi, sin marca de nuevo, ponía el 59-59 en el marcador.

Ese sería el punto final del Gernika. Molina continuó con su papel ejecutor, Estebas entró en acción y Parks, de tres, sentenció el choque (68-61, m. 36). Parks disfrutaba y las vizcaínas caían en una depresión que ni el triple de María Pina lograba paliar. El mejor Promete estallaba al final para sellar la permanencia, batir a un rival directo, recuperarle el 'average' con las vizcaínas y, sobre todo, empezar a soñar. Ahora llegan las dos pruebas de fuego del curso. Perder sería lo lógico pero a las de Andreu Bou les sobra confianza para intentar lo imposible.