vitoria. Sergio Llull, héroe de la Copa del Rey conquistada por el Real Madrid en el Pabellón Fernando Buesa Arena, reconoció que a veces falla sus lanzamientos en los momentos decisivos, pero que en Vitoria tuvo suerte. «A veces la lío, pero hoy ha salido bien», señaló. Autor de los diez últimos puntos de su equipo ante el Valencia Basket, se mostró feliz de poder aportar su «granito de arena» y haber contribuido a que su equipo sumase un nuevo título. «Va con el carácter de cada uno. No me gusta perder y tengo la confianza de mis técnicos y compañeros que me dan la confianza para intentarlo», indicó en referencia a la responsabilidad que carga sobre sus espaldas en los instantes clave.

Pablo Laso, por su parte, manifestó su felicidad tras conquistar su quinta Copa del Rey como técnico del Real Madrid, la cuarta consecutiva. «Ha sido algo increíble», apuntó el entrenador vitoriano, quien destacó que el éxito se logró tras tres partidos «durísimos» que «en ningún momento» tuvieron la sensación de poder romper. «Hemos tenido momentos muy buenos, pero nos han tenido al límite los tres porque esta competición es durísima, y por eso es especial y las aficiones y los equipos lo viven como lo viven», agregó.

El entrenador, que ha levantado además una Euroliga y tres títulos de la ACB desde que se hizo cargo del banquillo del Real Madrid, ensalzó la labor de sus jugadores, subrayando que «todos» contribuyeron a la victoria en una final muy difícil. «Hemos intentado meter a todo el mundo y que se sintieran importantes», remarcó. Sobre la larga lista de éxitos que acumula, indicó que la clave es el trabajo. «Hemos sido capaces de sufrir en cada minuto», incidió.