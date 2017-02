Golpe de efecto antes de la traca

logroño. La resaca de la derrota ante el Quesos El Pastor se ha hecho difícil de digerir para las jugadoras del Campus Promete. El parón de la Copa de la Reina ha dejado a las de Andreu Bou con dos semanas para pensar y preparar un partido en el que cifran todas sus esperanzas de cara a los días más duros de la competición. Apenas ocho días en los que las riojanas se medirán a los tres primeros clasificados: Gernika, Perfumerías Avenida y Spar Citylift Girona.

Para afrontar el 'Tourmalet' con las mejores sensaciones, el conjunto riojano necesita hoy sacudirse de presión y superar a un rival que pelea por no descender. El CREF ¡Hola! ocupa la penúltima posición de la tabla y esta semana ha destituido a su técnico, Pepe Vázquez, que ha sido sustituido por José Luis Gómez-Cellés, un hombre de la casa. Un solo triunfo en los diez últimos encuentros es el pobre bagaje de un conjunto obligado a reaccionar y que, además, ha perdido potencial en los últimos meses con las salidas de Destiny Williams, Taysha Pye, Hollivay y Ester Moreno. Así, el CREF ¡Hola! madrileño cuenta con sólo ocho jugadoras, entre las que destaca la ala-pívot Tamara Abalde, la pívot Imovbioh y la base Cristina Pedrals. María Bettencourt y la exterior Dunham son otras de las jugadoras a tener en cuenta por el Campus Promete.

Las de Madrid son el tercer conjunto de la competición que más puntos recibe, mientras que el Promete ocupa ese mismo puesto, pero en el ránking anotador. Así, la velocidad y la aportación de las interiores riojanas, así como la capacidad de las triplistas de mejorar sus estadísticas, pueden resultar determinantes en el choque.

Para Andreu Bou, se trata de la «entrada en el tramo final de la liga». «Debemos centrarnos en hacer bien las cosas. No habrá partido fácil, así que hay que buscar objetivos en cada momento, en este caso, ante CREF, un rival que no nos lo pondrá fácil», explicaba. El técnico confía en «dar un paso más» y «arrancar la décima victoria» que supondría mantener la cuarta posición de la tabla, puesto de privilegio que da acceso al 'play off', y llegar a las tres citas más complicadas de la temporada con una confianza creciente. Bou podrá contar con todas sus jugadoras, incluida María España, recuperada de su lesión.

El domingo, el LF2 en Lobete

Por otra parte, el equipo filial, que milita en Liga Femenina 2, se enfrenta mañana (12.00 horas, Lobete) al Ciudad de los Adelantados, uno de los aspirantes al ascenso. Las de Luis Birigay buscarán un triunfo que les permita abrir un colchón amplio respecto a la zona del descenso.