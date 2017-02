Duelo de defensas en el Palacio

Logroño. Importante partido para el Calzados Robusta en su lucha por ir acercándose a los equipos que le preceden, que llevan tres victorias más que los riojanos en este momento (Palacio de los Deportes, 20.45 horas). Se prevé un enorme duelo en el aspecto defensivo. Como ayer mismo decía Antonio Pérez, desde hace doce partidos, cuando el Calzados Robusta ganó al Barcelona, el equipo ha dado «un cambio grande en defensa. Somos el tercer conjunto que menos puntos encaja en esos partidos, pero Melilla es el primero, es el equipo con mejor ratio de puntos encajados. Llega en un buen momento y con la idea de seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria».

El conjunto riojano va a contar con la novedad de Mindaugas Kupsas, que quiere hacer olvidar a Volodymyr Gerun y ayudar al equipo a seguir mejorando. «El bloque está bien, pero responsabilizado por el puesto que ocupa en la clasificación. Está potente, motivado, porque ve que mejora la defensa y que compite con los mejores equipos de la categoría. El mensaje es bueno, porque competimos y estamos a un pelo de conseguir el triunfo. El equipo dio buena respuesta tras la marcha de Gerun. Con la llegada de Kupsas tenemos más responsabilidad y vamos a intentar conseguir victorias. No renunciamos a nada. El nivel de exigencia va a ser máximo», aseguraba el técnico riojano.

Y añadía: «Vamos a tener que hacer un buen partido en defensa a nivel general, porque el Melilla es un equipo con mucho talento en el uno contra uno. También consigue muchas ventajas en el bloqueo directo. A partir de ahí hay que intentar sujetarlos y ganar la batalla del rebote, donde perdimos el partido pasado. Es la asignatura pendiente del anterior partido. A priori, puede ser un partido con pocos puntos, con mucha presencia de las defensas».

La presencia del siempre querido Alfredo Ott en la plantilla melillense, un atractivo más del partido

Respecto al rival de esta noche, comentaba: «Llega en un muy buen momento, después de haber ganado seis de los siete últimos partidos. Y tiene mucha calidad en el uno contra uno. Los dos bases, Sanz y Rivero, tienen talento individual, lo mismo que los dos escoltas, Marcos Suka y Alfredo Ott, ambos exjugadores del Clavijo. En los aleros, los hermanos Almazán se compenetran muy bien. Héctor Manzano y Van Wijk son dos 'cuatros' con rango de tiro de tres y mucho juego en recuperación. En cuanto a los 'cincos', son diferentes. Gatell es más defensivo. Arteaga es más atacante, el jugador que más tiros hace. También rebotea mucho y bien, es un referente».

Antonio Pérez tiene especial cariño a un jugador que esta noche visita el Palacio con el equipo rival. Alfredo Ott, al que ha tenido como jugador a sus órdenes, vuelve al Palacio, donde será recibido con la ovación que se merece. El técnico decía sobre él: «Como técnico es uno de los mejores jugadores que he entrenado, a todos los niveles. Como persona, es de esos jugadores que si no fueras su entrenador, serías su amigo, por sus valores, por su día a día, por su educación, porque es una persona altruista y feliz. Alfredo es un buen recuerdo que me ha dejado el baloncesto como entrenador. A nivel de pista, para mí, es uno de los jugadores más importantes de la liga en ataque y, en defensa, uno de los exteriores con más capacidad. Será una alegría verle en la pista. Logroño siempre tendrá una puerta abierta para él».