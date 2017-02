Derrota y decepción del Campus Promete

El Campus Promete no ha podido sumar su quinto triunfo consecutivo en un partido que se le ha puesto pronto de cara pero en el que se han visto incapaces de culminar una faena que habían empezado con brillantez. Al final, un 67-71 que aleja a las riojanas de la cuarta plaza, rompe su mejor racha y, sobre todo, deja la sensación de que se podía haber hecho algo más ante un Quesos El Pastor que pelea por la permanencia.

La diferencia sobre la cancha ha sido evidente en el primer cuarto, en el que las riojanas, con un notable acierto exterior y aprovechando la escasa predisposición defensiva del Zamarat, han roto el marcador. Los triples de Romeo (dos) y Molina han aupado a las de Andreu Bou, que han cerrado los diez primeros minutos con un contundente 23-11.

Sin embargo, las zamoranas han reaccionado en el segundo a ritmo de triple. Bartonova, sin defensa, ha logrado meter a sus compañeras en el partido. Mientras, las riojanas han sumado cuatro minutos sin anotar, lo que ha permitido a las visitantes igualar a 29 (m. 16) y, poco después, lograr una primera ventaja con una canasta de Pocek (31-33). La indecisión ha durado ocho minutos, hasta que Parks y Herrera se han vuelto a meter en el choque y han logrado llegar al descanso con una leve ventaja (38-35).

Todavía más exigua ha sido la renta con la que las riojanas han encarado los diez minutos finales: 51-49. El tercero ha sido un cuarto de ida y vuelta, con multitud de errores por parte de ambos conjuntos y en los que sólo la decisión de Nicole Romeo y las penetraciones de Juana Molina han impedido a las zamoranas dar la vuelta al choque.

Pero ya no quedaba nada de lo visto en el primer parcial. El Quesos El Pastor ha llegado a los momentos cruciales con confianza, mientras que las logroñesas han temblado en el abismo de las dudas. Además, Ramona Lyra, que no había anotado hasta ese momento, ha comenzado el último cuarto anotando siete puntos consecutivos, el inicio de un parcial de 0-12 para el 51-59 que ha puesto las cosas muy complicadas a las riojanas.

Hasta que no ha llegado un triple de Nicole Romeo, que se ha mantenido en pista a falta de cinco minutos a pesar de acumular cuatro faltas, las de Bou no han logrado sacudirse de su desazón. Pero el Zamarat, que ha visto el triunfo tan de cerca, no se ha arrugado a pesar del parcial de 8-0 para las de Bou (64-65, m. 39). Knight, que había logrado una canasta meritoria, después perdió el balón por pisar la línea de fondo y el partido, en el último y trepidante minuto, se ha decantado por las visitantes gracias al acierto final de Breedlove desde la línea de tiro libre (67-71).