El Robusta se mide a un líder camuflado

logroño. Partido especial el que disputa esta noche el Calzados Robusta en el polideportivo José Antonio Gasca de San Sebastián. El RETAbet.es figura en la tercera posición de la tabla clasificatoria, pero con los mismos partidos ganados, quince, que los que le preceden, Oviedo y Quesos Cerrato.

El Calzados Robusta ha perdido esta semana a su referencia en el juego interior, Volodymyr Gerun, pero técnicos y jugadores son conscientes de que su marcha tiene que servirles de acicate y de que deben dar un paso adelante para sugerir a sus adversarios que siguen ganando enteros como equipo fuerte, lo que ha venido demostrando en la cancha desde el mes de diciembre.

El RETAbet tiene en su pabellón un auténtico fortín, donde sólo ha sido capaz de ganar el Ourense y lo hizo en el inicio del campeonato. Desde entonces cuentan sus partidos en casa como triunfos y aspiran a seguir pugnando por el primer puesto de la tabla en este nuevo encuentro ante los riojanos.

El donostiarra no es un equipo con mucha capacidad de anotación (73 puntos de media por partido, sólo mejor que Marín, Huesca o Barcelona), pero realiza muchos lanzamientos a canasta, tanto de dos como de tres puntos. Su mejor baza está en el balance defensivo, con una media de 69 puntos recibidos por encuentro y en el que se basa para conseguir sus victorias.

Antonio Pérez tiene a todos los jugadores a su disposición y también sabe que no va a ser fácil conseguir mantener en el primer partido sin su principal pieza en la zona, el mismo ritmo de juego que en anteriores compromisos. Aún así, si se apura el ritmo de juego, los sistemas siguen realizándose con criterio y el balance defensivo se mantiene, el Robusta dará batalla a un rival casi inexpugnable en su feudo.

El técnico hace balance de la propuesta del conjunto rival y de sus prestaciones, así como de lo que piensa que puede dar el Calzados Robusta sobre la cancha del pabellón donostiarra: «Este partido es un reto para nosotros, porque vamos a jugar con uno de los líderes de la clasificación, en una cancha bonita, con mucha gente y donde ellos se sienten fuertes. Es un choque importante para nosotros y vamos a ir con la intención de tener una buena actuación».

En cuanto a lo que puede suceder sobre el parqué, el técnico riojano analiza el juego del rival y sus componentes: «Hemos preparado bien este partido, sobre sus puntos más fuertes, como son la generación de bloqueo directo con su base Ricardo Úriz y su juego en recuperación. Tiene cuatro exteriores importantes, con Pardina, Sergi Pino Capel y Ander Lasa, que ha anotando mucho. Reparten bien los puntos. Sólo hay un jugador por encima de diez puntos de media, que es Mike Carlson [que militó en el Clavijo dos temporadas], con dieciséis. En el juego interior, Simeonov y Carlson anotan mucho, Slezas, el lituano, está trabajando muy bien en defensa, y cuentan con Ndoye, un hombre con mucha fuerza».

Y en cuanto a los suyos, y lo que tiene que ofrecer el equipo tras la marcha de Gerun, asegura: «Siempre hay momentos para dar un paso adelante. El juego del Robusta está por encima de que un jugador se vaya. Nosotros no teníamos sistemas para Vlady, era él quien se aprovechaba del juego del equipo. No vamos a tener mucho cambio a nivel colectivo. Perdemos una referencia interior, rebote y capacidad de anotación, pero habrá jugadores como Tunde o Adrián que tendrán más minutos y deberán dar ese paso adelante, aunque no sólo de forma individual. El equipo también tiene que darlo».