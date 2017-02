Pressley se hace importante

Logroño. La salida de Volodymyr Gerun y todo lo que ello conlleva en el juego de ataque del Calzados Robusta puede hacer que tengan más responsabilidades los hombres exteriores, con el fin de minimizar esos catorce puntos que se pierden por partido con la ausencia del pívot ucraniano.

Tal vez uno de los que se va a hacer importante en su aportación sea el escolta Bryce Pressley, que debe mantener su trabajo defensivo y mejorar el de anotación. Tras siete partidos con el Calzados Robusta, Pressley se muestra interesado por mejorar sus prestaciones: «Estoy contento, no llegué en buena forma, pero cada vez me siento mejor para ayudar. El entrenador confía en mí y eso me gusta. Me encuentro cómodo con la forma de jugar del equipo y voy a intentar trabajar para conseguir más victorias».

Ahora cambia su escenario. Debe anotar más tras el adiós de su amigo Gerun. «Los puntos que sumaba Gerun seguramente tengamos que asumirlos los demás jugadores con más responsabilidades ofensivas. Tengo que dar un paso adelante a nivel defensivo y ofensivo para ayudar al equipo y para suplir a Vlady», dice.

Pressley comenzó fuerte, en defensa y en ataque, pero ha bajado en su ritmo de anotación. «Cada año me suele pasar que me encuentro con un muro delante y no anoto. Ya lo he pasado aquí y ahora estoy trabajando para que mi capacidad de anotación vuelva a la buena línea». En defensa sí que es un baluarte en su trabajo: «Desde que llegue en diciembre, el equipo está mejorando ostensiblemente a nivel defensivo y se nota en que somos más sólidos y competimos más, lo que nos lleva a confiar más en el trabajo que hacemos».

Mañana, ante el RETAbet, piensa que tendrá sus opciones: «Es un equipo que tira mucho a canasta, pero que no anota demasiado. Su poder radica en que no da muchos tiros, cierra la zona y colapsa mucho el juego rival. Pero si movemos bien el balón y buscamos posiciones desde el tiro exterior, podemos volver con la victoria».