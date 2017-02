El Barça deja al Robusta sin Gerun tras pagar su cláusula

logroño. Volodymyr Gerun ha dejado de formar parte de la disciplina del Calzados Robusta después de que el club y el Barcelona hiciesen oficial su traspaso. La entidad culé ha pagado la cláusula de rescisión del pívot ucraniano (unos 7.000 euros), el mejor jugador del Clavijo en lo que va de temporada. Así, los riojanos se quedan sin un hombre clave, que había promediado 14,7 puntos, 6,3 rebotes y 17,9 puntos de valoración por encuentro, quien además pasa a engrosar la plantilla de un rival directo por la salvación.

La idea del club es sondear el mercado a la busca de un hombre alto y dominador (Gerun mide 2,11 metros) con la cláusula abonada por el Barça y lo que se ahorrarán del sueldo, pero saben que las posibilidades son escasas en el mercado. El año pasado, en una situación similar, se contrató a Malick Fall que acabó jugando minutos para el refresco de sus compañeros pero sin peso específico alguno.

Para el técnico, Antonio Pérez, el contratiempo es grande, pero no se ha podido hacer nada para evitarlo. «Es una oportunidad grande para el jugador, pero para nosotros, por el momento a mitad de la temporada, es un trastorno», explicaba el entrenador del Calzados. «Además se va a un rival, lo que resulta incomprensible», añadía. «Debemos aceptar la decisión del jugador, entenderla y seguir pensando en potenciar al equipo. Le echaremos de menos, pero hay jugadores para suplir su baja y, por si hay lesiones, tenemos que mirar el mercado que se cierra el 28 de febrero», añadía.

El presente de Gerun pasa por entrenar con el primer equipo del Barcelona y jugar en el filial, que actualmente ocupa la última plaza de LEB Oro, con sólo tres triunfos y 18 derrotas. Allí compartirá posición con un veterano como Jordi Trías.

Más problemas va a tener Antonio Pérez para plantear sus partidos. El joven sueco Simon Birgander tomará el rol de pívot alto, aunque el técnico tiene confianza en Adrián Laso y Tunde. «El año pasado, nuestros dos cincos fueron ellos, así que hasta que venga o no venga un pívot, podrán jugar porque están más que capacitados para hacerlo», analizaba. Ahora, el llamamiento a dar un paso adelante es generalizado. «Se nos pierden 15 puntos que ahora hay que buscar de otra manera. La forma de jugar no va a sufrir porque no había sistemas para Gerun, pero nos ayudaba en rebote, intimidación, defensa y anotación», señalaba Pérez.

Laso y Galarreta, dudas

Mientras, en el día a día del club, preocupa la baja de Adrián Laso, con problemas de tobillo y que podría no llegar a la cita del viernes en San Sebastián. Además, Alberto Ruiz de Galarreta no pudo entrenar ayer a causa de un fuerte golpe en el muslo.