«Será especial verme con los amigos, la familia y los que me han animado»

Regresa a Logroño por primera vez en su vida deportiva como jugador del equipo rival del Clavijo. Borja Arévalo ha recalado esta temporada en el club Amics del Basket de Castellón para jugar en el Tau, su nombre comercial. Define a su nuevo club de «familiar y con muy buen ambiente». Una lesión en el pubis le tiene sin poder jugar desde el último partido del año pasado, ante el Palma Air Europa. Es seria duda su concurso en el partido de hoy en el Palacio de los Deportes.

¿Qué le ha sucedido para estar en el dique seco?

Tenía el pubis bastante cargado desde hace varias semanas y estaba jugando con dolor. Llegó un día en que me llevé un golpe algo más fuerte entrenando y decidimos parar para que se vaya solucionando el problema.

¿Podrá jugar en Logroño?

Llevo dos semanas y, dependiendo de cómo me encuentre, jugaría este partido o el siguiente.

Aunque no juegue, ¿será especial para usted volver a Logroño?

Va a ser una sensación rara. De la manera en que me fui del club, no es que tenga un especial sentimentalismo por la gente que hay ahí, pero sí que es cierto que será especial por encontrarme con los amigos, la familia y los que me han animado tantos años.

No fue una buena salida...

Simplemente me fui diciendo la verdad y en este deporte y en general, como la verdad no abunda, sentó mal a cierta gente. No es que me haya olvidado, pero tampoco quiero volver a pensar en ello.

¿Cómo les va en Castellón?

Comenzamos bien, pero tuvimos el accidente del autobús, que nos lastró un poco porque debimos aplazar partidos. Últimamente nos ha ido bien. Nuestro objetivo es amarrar la permanencia cuanto antes y luego luchar por el 'play off'.

¿Este partido es importante para ustedes en ese sentido?

Lo es, porque significaría colocarnos a un partido de tener las mismas victorias, once, que derrotas. Cuanto antes nos pongamos a la par, mejor para nosotros y para seguir luchando por el objetivo.

Han sufrido varias derrotas en los últimos segundos.

Hemos perdido tres o cuatro partidos de esa forma. ¿Eso te lastra? No lo sé, nunca sabes como vas a volver al día siguiente. Ahora estamos resolviendo bien y el equipo está con mucha hambre

¿Cómo ve la trayectoria del Clavijo?

Me recuerda a hace dos temporadas. Han estado lastrados por un comienzo bastante malo. Luego han tenido un momento muy bueno, ganando al líder y al Lleida fácil, pero ahora han vuelto a pinchar. Pienso que tirarán hacia arriba. El 'play off' se les ha quedado un poco lejos, pero el descenso no creo que sea un peligro para ellos.

¿Echa de menos algo de por aquí?

Echo de menos a mi familia y a mis amigos, pero a todo lo que sea el club, no.