La reacción del Robusta se quiebra

logroño. Si ante el Oviedo al Calzados Robusta se le escapó un encuentro que mereció ganar, ayer frente al Prat se hizo justicia. Los riojanos fueron inferiores a sus rivales, muy enchufados y más regulares, y ven alejarse la zona media de la tabla mientras la temperatura del horno asciende con el paso de las jornadas. Las dos victorias ante Palencia y Lleida se han visto contrarrestadas por las derrotas ante Oviedo y Prat. La reacción se quiebra, aunque el equipo dé síntomas de mejoría.

Pero el Calzados Robusta necesita estar siempre al cien por ciento para conquistar victorias. Si se marcha varios minutos de la pista (ayer, en el tercer cuarto, sufrió un apagón mayúsculo) poco tiene que hacer. A falta de un cuarto de hora de juego, los de Antonio Pérez perdían por 17 puntos. Un lastre demasiado pesado como para pensar en la remontada.

A pesar de eso, lo intentaron hasta el final, a la desesperada, desde la línea exterior, y lograron colocarse a seis puntos (76-70) en los últimos segundos. Pero no existía una posibilidad real de darle la vuelta al marcador. Dejar la preparación de un examen a las últimas horas de desesperado estudio suele ser sinónimo de fracaso.

Y el Clavijo no puede fracasar más. Que ha mejorado la defensa es evidente. Ayer, el Prat no superó los 80 puntos. Pero faltaron argumentos ofensivos como para plantar cara al rival. Gerun es, a día de hoy, la franquicia de los riojanos. Anota (ayer, 24 puntos) y rebotea (9), pero sobre todo da seguridad. Ayer, al Robusta le faltó la aportación de Birgander, que no pudo participar en el choque tras sufrir un golpe cervical, y también echó de menos a Adrián Laso, tocado, y a Tunde, que este año no está disfrutando del baloncesto. Además, Pressley, que ha llegado para defender y para anotar, ayer se quedó en unos escasos cuatro puntos, con muy poco acierto desde el exterior.

Demasiados debes como para sacar adelante un partido que comenzó con dificultades. Nikolic y Ortega dieron las primeras ventajas a los locales (14-6) aunque los riojanos llegaron al cierre del primer parcial con una exigua renta (22-23) merced a los triples de Garrido, Galarreta y Alberto Martín.

Parecía que el choque podía transcurrir en un intercambio de golpes, con errores y aciertos. Los riojanos lograban cerrar bien a Pep Ortega, pero Nikolic, Álex Ros y Marc Sesé aparecían para que los locales recuperasen la ventaja al descanso (43-36). En ese momento clave, cuando hay que definir los encuentros, el Robusta se encontró con un triple de Galarreta (45-39) que señalaba el camino. Pero la brújula se rompió y los de Antonio Pérez pasaron a errar ataques, dar ventajas en su zona y encajar punto tras punto hasta un parcial de 9-0, antesala del fatídico 60-43 gracias a un triple de Costa.

Intento insuficiente

Con todas las alarmas sonando, el Clavijo se mostró noqueado hasta el final del tercer parcial (66-51). Y en diez minutos es muy difícil enmendar todos los errores acumulados, aunque Bonifant y Galarreta se empeñaran en intentarlo desde el exterior. Gerun seguía bregando, pero ya agotado (35 minutos de juego es una barbaridad pero sin Birgander el ucraniano se sacrificó) y al Calzados Robusta les faltó el fuelle necesario para asustar al Prat, que se aleja en la clasificación y se coloca ya a cuatro triunfos, marcando claramente las diferencias entre los llamados a sufrir y los salvados.