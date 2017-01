El Calzados Robusta lidia con el Oviedo en Lobete

Interesante y atrayente partido el que se va a dilucidar hoy (12.00 horas) en el Centro Deportivo Municipal de Lobete entre el Calzados Robusta y el Unión Financiera Oviedo, que llega a la capital riojana en el tercer puesto de la clasificación.

El conjunto de Antonio Pérez viene de sumar dos victorias consecutivas ante el Quesos Cerrato en casa y el Actel Força Lleida en la capital de la Terra Ferma para dar por concluido el año y la primera vuelta de la competición.

Los riojanos han demostrado en esas dos últimas confrontaciones que le van cogiendo el ritmo a la categoría, que el sufrimiento que han padecido a lo largo de las siete primeras jornadas sin un solo triunfo, se están convirtiendo en partidos igualados y victorias ante los mejores, a base de mucho trabajo, esfuerzo e insistencia en los entrenamientos. La mejoría en defensa ha dado con un equipo mucho más versátil en ataque y con capacidad para ganar a cualquier rival. Siempre, eso sí, desde el máximo trabajo y la máxima responsabilidad sobre el parqué.

El Oviedo basa su fortaleza en la calidad de su base Dani Pérez, que no sólo anota sino que hace jugar y anotar a sus compañeros; la efectividad de su tiro exterior, sobre todo de Lofberg, Jesperson y Rodríguez, y la fortaleza interior, sobre todo de Hernández Sonseca, Felipe Dos Anjos y el ala-pívot Mouhamed Barro.

Hoy, ante el equipo asturiano, muy en forma, pero que viene de perder en casa ante el Ourense (70-74) después de cuatro victorias anteriores consecutivas, el Calzados Robusta tiene la ocasión de sumar su tercer triunfo seguido, victoria que haría «cambiar las perspectivas ante la segunda vuelta», según indicaba ayer Antonio Pérez, técnico del conjunto riojano.

«Podemos crecer, mejorar, en ese camino que estamos realizando y que nos está dando mayor confianza y autoestima en estos últimos encuentros. Vamos a agarrarnos al partido con mucha intensidad. Tenemos que estar por encima de los ovetenses en intensidad, esfuerzo y concentración, si queremos ganar. Ellos llegan bien, pero se van a encontrar un equipo que no va a ser agradable como rival», sostenía Antonio Pérez.

Y añadía: «Con una solidez defensiva mayor, una constancia en el juego de ataque, vamos a intentar hacer una buena segunda vuelta. En la línea que estamos, generaremos buenos partidos y esperamos que mejores resultados. Ante el Oviedo vamos a intentar que nos salga un buen encuentro y sumar una nueva victoria».

Adrián Laso, en forma

En al cuadro riojano ha destacado en los últimos partidos la buena puesta a punto de su ala-pívot Adrián Laso, que ya está recuperado plenamente de la lesión que le mantuvo el año pasado en el dique seco. Ahora es un hombre importante en la rotación del juego interior del Calzados Robusta. En Lleida cuajó una buena actuación, que quiere repetir a partir de ahora cada día.

«Estoy físicamente bien y eso me ayuda a trabajar con intensidad en defensa y a ayudar a que el equipo juegue más cómodo. Intento ayudar en lo que me pide Antonio, en la capacidad defensiva del equipo, sobre todo», indicaba ayer un Adrián Laso al que se le ve distendido, como antes de que sufriera su grave lesión.

El jugador riojano es consciente de la mejora del equipo y quiere mantener o mejorar ese aspecto a lo largo de la segunda vuelta: «Está claro que o defendemos o no ganamos. Ya lo hicimos bien ante el Palencia, y en Lleida nos salió un partido muy bueno en esa faceta. En el plano particular, me encuentro cada día mejor y noto que puedo aportar al equipo».

Hoy, ante el Oviedo, la victoria ser «complicada», porque a juicio del jugador del Clavijo «forma un excelente equipo, pero jugando como lo hemos hecho últimamente, podemos ganarle».