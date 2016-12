«Defiendo a los equipos en los que todas las jugadoras son protagonistas»

Paula Estebas es una de las piezas clave del Campus Promete. Ha crecido al ritmo del club y con la baja de Naiara Galilea se ha convertido en la referente de la cantera. La capitana, de 23 años, se muestra moderadamente satisfecha con esta temporada. Pero confía en que la plantilla puede dar un paso adelante en esta segunda vuelta para aspirar a objetivos superiores al final del curso.

- ¿Cómo valora la campaña en su ecuador?

- Creo que siempre se puede mejorar. Ha habido partidos que podíamos haber sacado adelante, sobre todo al principio. Pero también encadenamos tres victorias y competimos bien contra los mejores equipos. La derrota ante el Mann-Filter fue una lástima. Así que creo que ha estado bastante bien, pero que es mejorable.

- ¿Qué lectura saca del juego del equipo?

- Lo que hemos visto nos tiene que servir para concienciarnos que los equipos que podían ser más 'fáciles' no lo son. Hemos competido muy bien contra las grandes, pero con los de nuestro nivel parece que no jugamos al mismo ritmo, no sé si por la presión de ganar o por otros motivos.

- ¿Cuál ha sido la evolución del equipo?

- Hemos ido mejorando a lo largo de la temporada, nos conocemos mejor, jugamos más en grupo y espero seguir así y que el parón no nos afecte. Se ve mucha diferencia de los primeros partidos a los últimos, porque éramos un grupo nuevo y siempre cuesta acoplarse.

- ¿Cuál ha sido para usted el peor momento de estos meses?

- Partidos como el de Ferrol, pero sobre todo el de Bembibre. Tuvimos malas sensaciones desde el principio, lo hicimos todas mal. Da rabia perder partidos igualados, pero el de Bembibre fue el peor. Esperemos que no se repita.

- ¿Y los mejores?

- Por ejemplo, las victorias en casa o ganar en San Sebastián, donde muy pocos pueden hacerlo.

- Se ha visto un grupo bastante coral...

- Hay partidos en los que jugamos mejor una u otra. Parece que hay estrellas como Robyn [Parks] o Nicole [Romeo], pero sabemos jugar en el equipo y en partidos con menos anotación hemos jugado bien. En mi opinión, depender de una o dos jugadoras no es positivo. Siempre he defendido a los equipos en los que todas las jugadoras tienen un papel importante, porque en una liga se necesita del trabajo de todos.

- Esta temporada ha cambiado el modelo, con una plantilla corta de ocho jugadoras y apoyos puntuales del Liga Femenina 2. ¿Percibe las diferencias de esta nueva estructura?

- Sí, sobre todo porque entrenan con nosotras. Es novedoso porque no somos ocho, sino que entrenamos catorce. Es un sistema peculiar, pero cuanto más gente participe es mejor para nosotras y también para las jugadoras del Liga Femenina 2, porque mejoran y nosotras con ellas.

- ¿Qué espera de la segunda vuelta?

- Espero mucha igualdad. En tres partidos pueden cambiar todas las aspiraciones. Por ejemplo, a falta de tres partidos para la Navidad, no imaginaba que iba a tener opciones de Copa. Pero ahí estuvieron. Tengo mucha confianza en el equipo, pero espero que esas sensaciones se trasladen a los resultados.