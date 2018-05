Hoy es el último día de inscripción on line Viernes, 1 junio 2018, 00:57

A las doce de esta noche se cierra la inscripción on line para la Media Maratón de La Rioja. Los que no hayan formalizado su inscripción para ese momento, todavía tendrán posibilidad de hacerlo, pero con un pequeño incremento en el precio y siempre de forma presencial en Diario LA RIOJA mañana en horario de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas. Ese mismo es el horario también de recogida de dorsales para todos aquellos que ya se hayan inscrito, pero no hayan recogido todavía su dorsal, su camiseta, su botella de vino de Rioja y el resto de los obsequios.

Los más rezagados también podrán inscribirse el mismo día de la carrera pero hasta media hora antes de que se dé la salida a sus pruebas. En el caso de los atletas hasta las 9.00 horas y en el caso de los patinadores, hasta las 11.15 horas. A partir de ese momento, ya no se admitirán nuevas inscripciones para ninguna prueba.