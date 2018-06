«Tras la caída, he podido seguir tirando fuerte» Lunes, 4 junio 2018, 09:36

Para Eva Maza la de ayer no fue una prueba sencilla. «Me he caído en un momento del recorrido y me he dado un buen leñazo contra un bordillo», afirmó la patinadora murciana que, a pesar de eso, había conseguido cruzar la meta en la primera posición de la clasificación femenina. «Por suerte, tras la caída he podido seguir tirando fuerte y he conseguido ganar», se alegró.

La murciana comenzó a practicar este deporte hace dos años y medio. «Empecé a salir con rutas sociales en Murcia, la gente me decía que tenía capacidades para tirar fuerte y, poco a poco, me fui aficionando más al patinaje», expuso. Sin embargo, una fractura en las vértebras cortó su progresión y, de hecho, le impidió participar en la carrera del año pasado. «A partir de ahí, me lo tomó todo con mucha más tranquilidad, pero cuando estás dentro de la prueba no puedes evitar darlo todo», contó la ganadora. «Es una sensación de volar», remató.

De hecho, su objetivo en Logroño no era ganar. «Quería tomarme esta carrera como un entrenamiento porque, además, llevo muy poco tiempo con las botas nuevas de velocidad, pero por suerte ha ido todo bien», se congratulaba Maza al mismo tiempo que afirmaba que el golpe sufrido había quedado en un susto. «Es una contusión y estoy bien», apuntó. De hecho, su objetivo es regresar el próximo año a Logroño. «Quiero repetir», finalizó.