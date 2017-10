«Las sensaciones han sido buenas hasta el kilómetro 30»

Logroño. Patricia González era ayer una mujer sorprendida después de cruzar la meta de la IV Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño. Pese a estar recuperándose de una lesión, esta vizcaína cruzó la meta en primera posición alzándose con la victoria: «No me lo esperaba», admitía nada más acabar la prueba. «Me he encontrado bien los 30 primeros kilómetros, pero como todavía estoy renqueante de unos problemas físicos, a partir de ahí he ido pisando mal, se me cargaban los músculos de las piernas, las posturas no eran buenas y me dolía todo... pero como la gente anima mucho, he llegado hasta aquí». E insistía, «inicialmente mis sensaciones han sido muy buenas, los ritmos eran fijos y todo iba bien, pero se me han ido cargando los gemelos y eso ha derivado en otros problemas».

En cualquier caso, la victoria no ha sido demasiado complicada para ella por al resto de féminas «no me las he cruzado en toda la carrera» por lo que cabe suponer que de inicio se han colocado detrás de esta vizcaína que -pese a ser diabética- ya ha subido en dos ocasiones al podio de la carrera logroñesa.

Curiosamente, para la vasca el viento que para otros atletas ha sido un problema en algunas zonas del circuito, para ella no ha supuesto ninguna contrariedad: «Yo soy de una zona en la que el viento suelo soplar con mucha más fuerza, por lo que estoy acostumbrada a correr con vientos mucho más incómodos que el de hoy (por ayer)».