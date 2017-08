Ruth Beitia cierra su 'annus horribilis' en la última posición

Quizás le pesaron sus 38 años. Puede que fueran los problemas de lesiones que llevaba arrastrando toda la temporada. Tal vez los cambios en su técnica. O un poco de todo. El caso es que Ruth Beitia, doce meses después de convertirse en leyenda colgándose el oro olímpico en Río de Janeiro, no pudo certificar su dominio en el Mundial de Londres. Se quedó en 1,92, la altura que ya le había costado superar en semifinales, como duodécima y última clasificada de la final.

«Me voy con sensaciones encontradas. Estoy feliz, porque aposté por estar en la final y he perdido. Hoy puedo decir que han sido unos meses muy difíciles en lo que quise estar aquí. Me voy también triste, porque no ha salido como esperaba, pero contenta porque he podido estar en mi octavo y último Mundial», reconoció la saltadora cántabra en TVE.

La alegría del día para la delegación española llegó en el 4x400, que accedió a la final tras dominar su serie con un tiempo de 3:01.72, a sólo tres décimas del récord nacional. En el decatlón, Jorge Ureña finalizó noveno.