ATLETISMO Rodríguez bate su propia marca Los atletas riojanos del Añares Diego García y Esther Rodríguez. :: L.R. La atleta del Añares Rioja rebaja el récord de La Rioja de medio maratón en Azcoitia hasta las 1.18.40 horas DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Lunes, 2 abril 2018, 00:12

El pasado sábado se batieron los dos récords de La Rioja de medio maratón. No sólo lo logró de forma magistral Camilo Santiago en Valencia, también consiguió rebajar de forma sobresaliente la marca en categoría femenina su compañera del club Añares Rioja Esther Rodríguez en el XXV Medio Maratón Azcoitia-Azpeitia.

La atleta de Mahón (Menorca) pero residente en Logroño desde los 9 años (aunque ahora, próxima a cumplir 38, reside en Santiago de Compostela) llegó a meta en 1.18.40 horas (6ª de la general y 1ª veterana), rebajando en 17 segundos el récord que ella misma había establecido el pasado 18 de febrero en el Medio Maratón de La Coruña. Entonces Esther Rodríguez había batido el récord establecido una semana antes por la logroñesa Marta Castroviejo (Ferrer Sport Team) en Barcelona con un tiempo de 1.19.42, que su vez recortaba la marca de la atleta del Añares Rioja lograda en el Medio Maratón de La Rioja en el 2015: 1.21.55 horas.

Dedicada en los últimos años al triatlón, Esther Rodríguez se ha propuesto centrarse en el atletismo y ha empezado a entrenar bajo las directrices de Ángel Alti. «Este año me he visto bien corriendo y quiero darle un 'empujón', sobre todo, a los 10 kilómetros en ruta y al medio maratón», explicaba ayer la propia Esther, quien también reconocía que pensaba en bajar esa marca personal y récord propio: «Me encontraba mucho mejor que en La Coruña porque he estado unas semanas siguiendo unos entrenamientos exigentes que he asimilado muy bien, aunque la carrera fue dura, hubo mucho viento y lluvia. Las sensaciones eran para haber bajado de 1.18 horas, pero disfruté mucho y estoy muy contenta».