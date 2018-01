El Rioja Añares cumple el pronóstico Camilo Santiago (770) junto a Nacho Hernando (660) y Nacho García (670). :: / Miguel Herreros El conjunto bodeguero se proclama campeón autonómico de cross largo en las categorías absolutas CÉSAR ÁLVAREZ Logroño Martes, 16 enero 2018, 10:13

El Rioja Añares se adjudicó ayer los dos títulos más importantes de cuantos se pusieron en liza ayer en el Parque del Cidacos de Calahorra. El Autonómico de cross largo por clubes reunió a un buen número de fondistas (normalmente es la cita invernal con mayor participación) y, junto a los títulos, puso en juego los billetes que dan acceso al Nacional de la especialidad.

El Rioja Añares, que basa prácticamente su campaña en el campo a través, no dejó escapar la oportunidad de subir a lo más alto del podio tanto en hombres como en mujeres. En féminas lo hizo sin oposición, pero en hombres tuvo que emplearse a fondo para evitar la sorpresa del Ferrer Sport.

CLASIFICACIÓN Títulos por clubes Cadete Femenino Lexbaros-Beronia Cadete Masculino Lexbaros-Beronia Juvenil Femenino Lexbaros-Beronia Juvenil Masculino Inferno Senior Femenino Rioja Añares Senior Masculino Rioja Añares Master Masculino Rioja Añares

El buen rendimiento de Camilo Santiago y Raúl Celada (que dominaron la carrera de principio a fin en un amistoso mano a mano entre compañeros) contrarrestó la sobresaliente actuación tanto de Nacho Hernando como de Nourredine Benmeziane, que les siguieron, pero a una notable distancia.

En la quinta posición se movió en todo momento el alfareño Nacho García Ramón, del Vino de Toro, que no participaba en la lucha por el título.

Cuatro hombres

Detrás ya estaban Pablo Blanco, Eric Soria, Alain Santamaría, Adrián de Blas.... hombres que no fueron, ni mucho menos, comparsas en la actuación de su equipo. Todos ellos cumplieron con la lógica, y si alguno no lo hubiera hecho, habría provocado un sobresalto en su equipo. Sin embargo, las dos primeras posiciones de Camilo y Raúl Celada, y el hecho de que ningún atleta de otro club que también puntuara, hizo que la actuación de los cuartos hombres no fuera tan decisiva.

Al final, el Rioja Añares con Camilo, Celada, Blanco y Santamaría aventajó en cuatro puntos al cuarteto del Ferrer que puntuó (Nacho Hernando, Benmezianne, Adrián de Blas y Eric Soria).

En féminas, la victoria individual fue para Esther Rodríguez, aunque ayer en Calahorra lo importante era la actuación coral del equipo, y el Rioja Añares no tuvo rival porque ningún otro conjunto se presentó a la lucha por el triunfo. Rodríguez, no obstante, estuvo acompañada en los lugares de honor por Dolores Marco y Yolanda Martín.

En el resto de categorías, Lexbaros-Beronia se ha adjudicado el título en las dos categorías cadetes (hombres y mujeres) y en Juvenil femenino, mientras que el Juvenil masculino era para el Inferno de Alfaro.

Cross de Elgoibar

Entretanto, en Elgoibar, el najerino David Martínez concluía en la decimosegunda posición de la clasificación absoluta, siendo el noveno español en la prueba. Un puesto por delante entraba en línea de meta su compañero en el Rioja Añares, Fernando Carro. En féminas, Susana Arrúa -que finalmente optó por la prueba vasca- acabó la 27.